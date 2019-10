Photo: Viglacera Photo: Viglacera

Hanoï (VNA) – La Compagnie générale du verre et de la céramique de construction du Vietnam (Viglacera) figure parmi la liste des 50 marques les plus précieuses du Vietnam en 2019 (Vietnam Top 50 Brands 2019), publiée le 24 septembre par Brand Finance, une société d'évaluation de la marque basée au Royaume-Uni.

Notamment, Viglacera se classe au premier rang de la liste en termes de taux de croissance.

Publiée annuellement par Brand Finance et la compagnie Mibrand Vietnam, Vietnam Top 50 Brands vise à honorer les marques vietnamiennes.

Pour rappel, Viglacera avait remporté à la fin août le titre "World Class" dans la catégorie de Production à grande échelle du Prix de la qualité de l’Asie-Pacifique (GPEA).

Il s'agit d'un prix prestigieux que les grandes entreprises de la région Asie-Pacifique souhaitent obtenir en raison de critères très sélectifs. En outre, les critères d'examen sont basés sur le référentiel américain Malcolm Baldrige.

Viglacera a été toujours proactive dans l'application des sciences et technologies plus avancées dans la production pour commercialiser des produits de haute qualité, en se concentrant sur le développement du marché et l'amélioration des services d'assistance à la clientèle. -VNA