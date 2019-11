Cao Anh Son, directeur général de Viettel Telecom (gauche), lors de la cérémonie de remise des prix de Frost & Sullivan à Singapour. Photo: Internet



Hanoï (VNA) – La compagnie générale des télécommunications Viettel Telecom a été élue le « Fournisseur de services de données mobiles de l'année au Vietnam » (Vietnam Mobile Data Service Provider of the Year).

Ce titre, qui relève des Asia Pacific Best Practices Awards 2019 du cabinet d'études et de conseil Frost et Sullivan, a été décerné lors d’une cérémonie organisée la semaine dernière à Singapour.

Viettel Telecom a été apprécié en termes de rythme de croissance du nombre d’abonnements aux services de données mobiles, d’étendue de ses prestations, d’investissements dans les infrastructures et d’écosystème des télécommunications.

Au cours des neuf premiers mois 2019, le nombre d’abonnements aux services 4G de Viettel Telecom a doublé pour atteindre 21 millions.

La compagnie lancera des services 5G, accompagnés de nombreux paquets de données à court terme et à faibles coûts qui permettront aux utilisateurs de tous âges aux quatre coins du pays d’accéder facilement à l’Internet.

Le titre témoigne de la reconnaissance de la communauté internationale envers les premiers succès de la stratégie de transformation numérique de Viettel, a déclaré Cao Anh Son, directeur général de Viettel Telecom, avant de s’engager à fournir les meilleurs services à ses clients.

Les prix de Frost & Sullivan sont attribués annuellement depuis presque 60 ans à des entreprises de 19 secteurs, dont les télécommunications.

En 2013, Movitel, un joint-venture entre le groupe des télécommunications vietnamien Viettel et ses partenaires mozambicains SPI et Invespar, a reçu un prix de Frost & Sullivan pour sa compétitivité au Mozambique. -VNA