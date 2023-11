Délégation du ministère vietnamien de la Défense au Salon de défense et de sécurité 2023 en Thaïlande. Photo: VNA

Le général de corps d'armée Phung Si Tan, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire vietnamienne, visite le stand de Viettel. Photo: VNA

Bangkok (VNA) – Participant pour la première fois au Salon de défense et de sécurité 2023 (Defense & Security) en Thaïlande, le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam - Viettel, attire l'attention de représentants régionaux et internationaux.En tant qu'événement phare d'Asie du Sud-Est et parmi les 15 premiers au monde, le Salon de défense et de sécurité 2023 réunit près de 500 fabricants militaires de 50 pays.Viettel y présente plus de 60 produits sous forme de maquettes et de vidéos répartis en huit catégories : communications, guerre électronique, modèles de simulation, optoélectronique, radar, commandement et contrôle, drone, réseau privé.Selon Nguyen Vu Ha, directeur général de Viettel High Tech, plusieurs clients estiment que des produits de Viettel ont une technologie équivalente et des paramètres techniques principaux comparables à ceux de produits d’autres pays et peuvent être exportés vers d’autres pays régionaux.Viettel présentera de nombreuses autres catégories de produits à des clients de la région et du monde entier dans un proche avenir, a-t-il ajouté.Le 6 novembre, une délégation du ministère de la Défense, conduite par le général de corps d'armée Phung Si Tan, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire vietnamienne, a visité le stand de Viettel.Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le général Phung Si Tan a souligné que la participation de Viettel au Salon de défense et de sécurité 2023 en Thaïlande démontrait clairement la politique d'intégration internationale du Vietnam et sa diplomatie de défense positive, ainsi que sa volonté d’être ami avec d'autres pays pour la paix.Le 7 novembre, Viettel et la société indonésienne PT. Bandara Praniagatama a signé un accord sur la distribution d’un simulateur de vol de Viettel en Indonésie. -VNA