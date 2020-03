Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Viettel Global Investment JSC a connu l’année dernière un bénéfice avant impôts de plus de 2,15 billions de dongs (plus de 93 millions de dollars), en hausse de 2,3 billions par rapport à la perte de 150 milliards enregistrée en 2018.

En 2019, cette filiale du groupe de télécommunications Viettel a réalisé un chiffre d'affaires de 17,047 billions de dongs, contre 16,87 billions en 2018. Sa marge bénéficiaire brute a atteint 34,1%, soit le niveau le plus élevé enregistré à ce jour. Cette performance est due en grande partie au marché birman.

Huit des neuf marchés étrangers de Viettel Global (le Pérou non inclus dans son rapport financier) ont connu des taux de croissance à deux chiffres.

En outre, des changements de taux de change favorables et des frais de gestion et de vente minimisés ont grandement aidé la société à améliorer ses performances.

Grâce à de tels résultats positifs, le prix de son action (codée VGI) sur le marché public non coté (UPCoM) a presque doublé pour s’établir entre 26.000 et 27.000 dongs actuellement.



Avec une capitalisation boursière de plus de 80 billions de dongs, Viettel Global est actuellement la deuxième plus grande entreprise sur UPCoM. -VNA