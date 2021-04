Des participants à Pwn20wn 2021. Photo: CAND

Hanoï (VNA) - Viettel Cyber Security (VCS) du groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel) a été primé au concours de hacking Pwn2Own 2021.

Le concours Pwn2Own 2021, qui s'est tenu les 7 et 8 avril sous forme virtuelle, a attiré des experts en cybersécurité de nombreux pays du monde. Cette année, VCS a participé à deux catégories: "Escalade locale des privilèges du système d'exploitation Windows" (Windows Local Escalation of Privilege) et "Serveur" (Server).

Organisé annuellement par Zero Day Initiative depuis 2007, Pwn2Own est le plus grand et le plus prestigieux concours de cyberattaques dans le monde. Avec des récompenses allant jusqu'à des millions de dollars, ce concours attire chaque année de nombreux experts mondiaux en sécurité.

Lors de la compétition, les experts en cybersécurité trouvent des moyens d'intrusion dans des produits d'entreprises technologiques de renommée mondiale.

Ce concours vise à trouver des vulnérabilités dans les appareils intelligents, ce qui permet aux fabricants de corriger immédiatement ces erreurs, contribuant ainsi à assurer la sécurité des informations des clients. -VNA