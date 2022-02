Hanoi (VNA) – La compagnie de cyber-sécurité Viettel (Viettel Cyber Security - VSC), filiale du groupe des télécommunications de l’Armée (Viettel), vient de rafler les 13 catégories dans le cadre du prix Cybersecurity Excellence Awards 2022.

Lors de ce prix international prestigieux, VSC a remporté le prix d’or pour le titre de «meilleure compagnie de cyber-sécurité en Asie en 2022» et 12 prix d’or pour ses 8 produits et 4 services en la matière.Tous les produits/services lauréats de Viettel servent la stratégie de transformation numérique des entreprises/organisations dans le contexte de pandémie de COVID-19.Parmi des solutions excellentes, il faut noter la solution de travail à distance - Viettel Enterprise Mobility Suite (VCS M-Suite) - qui aide les entreprises à déployer un modèle de travail à distance garantissant une sûreté et une sécurité exceptionnelles. Cette solution a été mise en place par des entreprises domestiques et à l’étranger dans des secteurs tels que la finance, la bourse, l’énergie…

Dans la compagnie de cyber-sécurité Viettel. Photo: baohaiquan

VCS-KIAN, qui prend en charge l’analyse et la détection des comportements anormaux et dangereux des programmes malveillants, est capable de surveiller jusqu’à 250.000 événements par seconde.La solution VCS-F2DR permet quant à elle de détecter et de réagir aux campagnes de phishing ciblées des promotions des banques numériques.VCS-aJiant est une solution pour détecter et prévenir les attaques ciblées de la couche Endpoint, surveiller de manière exhaustive, s’assurer que tous les risques d’exploitation et de détournement de serveur sont éliminés. – CPV/VNA