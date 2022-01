Photo : VNA

Hanoï (VNA) - En 2021, le joint-venture gazo-pétrolier Vietnam-Russie (Vietsovpetro) a dépassé ses objectifs en matière de production et de financement, avec un bénéfice dépassant de 73 % le plan fixé.

L’an dernier, malgré des difficultés dues à la crise sanitaire, avec un esprit de dynamisme et le soutien efficace du Groupe national pétrolier et gazier (PVN) et du groupe Zarubeznheft, Vietsovpetro a déployé des solutions flexibles et synchrones pour accomplir complètement les tâches assignées.

Selon le premier directeur général adjoint Bondarenko V.A, l’an dernier, Vietsovpetro a augmenté sa production de 8,8% par rapport au plan fixé.

En ce qui concerne l'exploitation pétrogazière, la production totale de pétrole et de gaz naturel ont atteint les objectifs respectivement 19 jours et un mois avant terme.

En 2021, Vietsovpetro a exploité 3.165.000 tonnes de pétrole, soit plus de 165.000 tonnes que prévues.

Cette coentreprise a atteint ses objectifs financiers de 2021 avec brio. Les revenus totaux des activités d’exploitation pétrogazière ont atteint plus de 1,7 milliard de dollars (dépassant de 49% le plan fixé), avec 922 millions de dollars reversés au budget de l'État, et 282,5 millions de dollars de bénéfices (+73,2% du plan prévu). -VNA