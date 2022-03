Hanoï, 15 mars (VNA)- La compagnie aérienne vietnamienne Vietravel Airlines ouvrira le 16 mars la vente de billets pour ses nouvelles liaisons qui relient Hanoï à la ville de Quy Nhon dans la province de Binh Dinh et à la ville de Da Nang (Centre).

Photo : VNA

Un programme promotionnel sera mis en place entre le 16 mars et le 21 avril, avec des réductions importantes pour les vols sur les itinéraires susmentionnés du 22 avril au 26 octobre.Le directeur de la compagnie aérienne Vu Duc Bien a déclaré que Vietravel Airlines prévoyait et travaillait à ouvrir de nouvelles liaisons nationales entre les villes et les destinations touristiques populaires, afin de promouvoir le tourisme et de se préparer à servir les voyageurs internationaux.Vietravel Airlines s'est engagée à se coordonner avec les autorités étrangères du voyage et de l'aviation pour étendre son réseau de vols au deuxième trimestre de cette année, a-t-il déclaré.Actuellement, suite aux règles de sécurité face à la pandémie, la compagnie aérienne maintient les routes existantes avec une fréquence d'un à deux vols par jour et veille à ce que son taux de ponctualité dépasse toujours les 97 %.En fonction de la demande du marché, la fréquence de certaines liaisons passera de trois à quatre vols quotidiens.- VNA