Photo d'illustration : vneconomy.vn



Hanoï (VNA) - Le 29 octobre, le vice-ministre des Transports Le Anh Tuan a signé une décision sur l’octroi d'une licence de transport aérien à Vietravel Airlines.



Représentant un investissement total de 700 milliards de dongs, le projet de transport aérien de passagers de Vietravel Airlines est opérationnel en 50 ans.



Vietravel Airlines construira une compagnie aérienne basée à l'aéroport international de Phu Bai, province de Thua Thien-Hue (Centre). Au cours de la première année, le nombre d'avions exploités par Vietravel Airlines sera de trois appareils et augmentera progressivement jusqu'à huit dans la 5e année.



Selon une décision du Premier ministre sur ce sujet, Vietravel Airlines aura neuf mois pour réaliser son investissement, à compter de l’approbation du projet, et devra commencer à fonctionner à partir du 10e mois.



L'Autorité de l'aviation du Vietnam a déclaré que Vietravel Airlines avait soumis au bureau gouvernemental et au ministère de la Santé un plan visant à garantir les exigences de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses, dont l'épidémie de COVID-19, dans ses opérations de transport aérien.



Ainsi, le Vietnam compte actuellement les compagnies aériennes suivantes : Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vasco, Hai Au et Vietravel Airlines.-VNA