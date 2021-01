Lors de l’entretien en ligne entre le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam Pham Binh Minh et la ministre des AE et de la Coopération du Timor-Leste, Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno tenu le 12 janvier. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE) du Vietnam Pham Binh Minh s'est entretenu en ligne avec la ministre des AE et de la Coopération du Timor-Leste, Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno, le 12 janvier.

La ministre des AE et de la Coopération du Timor-Leste a félicité le Vietnam pour son succès à la présidence de l'ASEAN 2020, en particulier la signature du Partenariat économique global régional (RCEP), et a remercié le pays pour la promotion de l'organisation de deux téléconférences entre les représentants des piliers économique et socio-culturel de l’ASEAN et de son pays l’année dernière.

Elle a souligné que le Timor-Leste considérait l'adhésion à l'ASEAN comme l'une des principales priorités de sa politique extérieure.

Pour sa part, le vice-Premier ministre et ministre des AE du Vietnam Pham Binh Minh s’est réjoui de la croissance du commerce bilatéral malgré l'impact de la pandémie du COVID-19, affirmant que le Vietnam était prêt à aider et à coopérer avec le Timor-Leste dans les domaines où ce dernier en des besoins comme l'agriculture, les produits aquatique, le pétrole et le gaz.

Les deux parties devraient mettre en œuvre des mécanismes et mesures concrètes pour exploiter l'énorme potentiel de coopération, a-t-il suggéré.

Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des AE a demandé au Timor-Leste de ratifier prochainement l'accord commercial bilatéral signé en 2013, de signer un accord bilatéral de protection des investissements et un autre sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeport diplomatique et de passeport de service, de faciliter les opérations des entreprises vietnamiennes au Timor-Leste et de traiter les problèmes émergents conformément aux lois et à l’esprit de bonne coopération des deux pays. Il a salué et soutenu l’aspiration du Timor-Leste de devenir membre de l’ASEAN.

Les deux parties ont convenu de promouvoir le rôle des deux ministères des AE dans le renforcement de la coopération multiforme et de créer prochainement un comité mixte pour la coopération bilatérale afin de créer un cadre pour favoriser les liens dans les domaines correspondant aux potentiels et à la demande de leurs pays tels que l'agriculture, la pêche, le textile-habillement, les articles de consommation, les machines industrielles, les appareils électriques et le pétrole et le gaz.

Ils ont également convenu de travailler ensemble pour mettre en œuvre efficacement l'accord sur la coopération dans le commerce du riz de 2015 et créer des conditions favorables pour que les étudiants du Timor-Leste puissent suivre un cursus au Vietnam.

Le Vietnam et le Timor-Leste poursuivront leur coopération et leur soutien mutuel au sein des organisations et forums régionaux et internationaux, en particulier les Nations Unies, ont-ils conclu.-VNA