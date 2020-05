Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu le 29 mai une conversation téléphonique avec son homologue singapourien, Lee Hsien Loong, sur la coopération bilatérale et régionale dans le contexte de pandémie de COVID-19.



Appréciant les efforts et les mesures intégrales de Singapour, Nguyen Xuan Phuc s’est déclaré convaincu que la cité-Etat parviendrait rapidement à endiguer la pandémie. Il a ensuite présenté des expériences du Vietnam concernant la transition vers une “nouvelle normalité”, avant de souligner l’importance de la coopération internationale et régionale en cette conjoncture. Il a déclaré apprécier l’entraide entre le Vietnam et Singapour en termes de matériel médical et de rapatriement de ressortissants.



A cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a remercié Singapour pour son soutien et ses contributions au succès des Sommets spéciaux par visioconférence de l’ASEAN et de l’ASEAN 3 sur la réponse au COVID-19, tenus le 14 avril dernier.



De son côté, Lee Hsien Loong s’est déclaré impressionné par le succès du Vietnam dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Il a remercié le Vietnam pour ses dons de matériel médical qui étaient une illustration de la solidarité, de l’amitié et du partenariat fiable entre les deux nations.



Le Premier ministre singapourien a déclaré tenir en haute estime le rôle et les initiatives du Vietnam en tant que président de l’ASEAN en 2020 en vue de renforcer la coopération au sein du bloc régional comme celle entre l’ASEAN et les partenaires importants pour minimiser les impacts de la pandémie.



Les deux dirigeants ont convenu de s’efforcer de maintenir le rythme de développement du partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour à travers les contacts et échanges de haut niveau, ainsi que les mécanismes de coopération bilatérale. Ils ont également décidé de continuer de resserrer les liens économiques bilatéraux, d’assurer la durabilité des chaînes d’approvisionnement en cette conjoncture difficile.



Nguyen Xuan Phuc a affirmé saluer les échanges entre les organes compétents des deux pays visant à parvenir rapidement à la signature d’un accord commercial sur le riz, selon lequel Singapour importera du riz vietnamien de façon stable et sur le long terme.



Les deux Premiers ministres se sont en outre engagés à renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux. Ils ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la liberté et de la sécurité maritime et aérienne en Mer Orientale. Ils ont convenu d’oeuvrer ensemble pour préserver la solidarité et la position commune de l’ASEAN, promouvoir les négociations d’un Code de conduite (COC) en Mer Orientale substantiel et conforme au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982). -VNA