Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et Mme l'ambassadeur de Singapour Catherine Wong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu mercredi 13 janvier à Hanoï Mme l'ambassadeur de Singapour Catherine Wong, venue le saluer avant de terminer son mandat au Vietnam.



Le dirigeant vietnamien a félicité la diplomate singapourienne d'avoir terminé avec succès son mandat au Vietnam, contribuant ainsi à promouvoir les relations bilatérales.



Catherine Wong a affirmé avoir eu une bonne période de travail de quatre ans au Vietnam. Malgré le COVID-19, la coopération bilatérale s'est encore intensifiée, la coopération économique n'a cessé de se développer. Singapour s'est hissé au premier rang parmi les investisseurs au Vietnam.



Actuellement, les investisseurs singapouriens recherchent davantage d'opportunités pour investir au Vietnam, en particulier dans de nouveaux domaines tels que l'innovation, la ville intelligente et la start-up.



Catherine Wong a félicité le Vietnam pour avoir bien rempli sa présidence de l'ASEAN 2020 malgré le COVID-19. Les initiatives du Vietnam ont contribué à établir des liens et une coopération étroite au sein de l'ASEAN. À l'heure actuelle, la plupart des pays du monde ont tendance à fermer, mais l'ASEAN a publié un message pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et à la reprise économique.



Vietnam et Singapour actuellement sont des partenaires importants qui assurent une connexion économique dans la région. La pandémie de COVID-19 a posé un sérieux défi et a causé la récession dans de nombreux pays, mais le Vietnam a connu une croissance positive, a-t-elle estimé, souhaitant que les deux pays créent des conditions favorables pour ouvrir la porte à des voyages en toute sécurité dans des conditions de bonne lutte contre le coronavirus.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné le grand succès des relations commerciales et d'investissement entre les deux pays était dû à la confiance mutuelle.



Il a souhaité que les deux parties intensifient leur coopération dans de nombreux domaines. Le Vietnam et Singapour ont besoin de davantage de modèles de coopération, outre le VSIP (parc industriel Vietnam-Singapour), pour contribuer au développement économique, à la création d'emploi et à la croissance du PIB.



Le chef du gouvernement vietnamien a également souhaité accueillir davantage de sociétés technologiques singapouriennes venues sonder le marché vietnamien. Il a aussi souhaité que de plus en plus d'étudiants vietnamiens étudient à Singapour, contribuant ainsi à améliorer la qualité des ressources humaines du Vietnam.

Enfin, Nguyen Xuan Phuc a félicité Singapour pour son contrôle de l'épidémie de COVID-19 et a remercié Singapour pour son soutien au Vietnam lors de récentes inondations survenues au Centre. -VNA