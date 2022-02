Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - La visite d'État du président Nguyen Xuan Phuc à Singapour du 24 au 26 février devrait donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays, en particulier dans le contexte où une série d'accords de libre-échange de nouvelle génération avec la participation du Vietnam et de Singapour est entrée en vigueur.

Malgré l'épidémie de COVID-19, le commerce bilatéral a atteint 8,3 milliards de dollars en 2021, soit une hausse de 23,3% par rapport à 2020. Surtout, au premier mois de 2022, le chiffre d'affaires total des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 783,9 millions de dollars (+6,8 %).

Jusqu'en février 2022, Singapour a investi dans 2.860 projets en vigueur au Vietnam, cumulant un fonds enregistré total de 66 milliards de dollars. Singapour est le plus grand investisseur du Vietnam dans l'ASEAN, se classant au 2e rang sur 140 pays et territoires investissant au Vietnam.

Actuellement, plus de 99% de tous les échanges commerciaux à Singapour sont exempts de droits de douane, à l'exception de certains articles tels que l'automobile, l'essence, l'alcool et le tabac. Ce pays rassemble de nombreuses grandes entreprises multinationales, commerciales et logistiques de l'Asie du Sud-Est et du monde. Cependant, ce marché exige des produits de très haute qualité. Peu de produits agricoles, alimentaires et de biens de consommation du Vietnam peuvent pénétrer dans cette nation insulaire.

Selon Mme Tran Thu Quynh, conseillère commerciale du Vietnam à Singapour, actuellement, 21 des 25 principaux fournisseurs de services logistiques au monde sont basés à Singapour. Il est une plaque tournante majeure du transit aérien international, une porte d'entrée très importante de l'Asie en général et de l'Asie du Sud-Est en particulier.

Dans le contexte des évolutions compliquées de l'épidémie de COVID-19, les entreprises vietnamiennes peuvent pénétrer le marché de Singapour via des plateformes de commerce électronique.

Par ailleurs, les entreprises vietnamiennes et singapouriennes doivent tirer parti des accords de libre-échange (ALE) auxquels les deux pays ont adhéré, tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Partenariat régional économique global (RCEP) pour promouvoir la coopération commerciale entre les deux pays dans de nombreux domaines.

Au port de Singapour. Photo : Xinhua/VNA



Saluant les réalisations obtenues par le Vietnam et Singapour dans leur coopération économique, commerciale et industrielle au cours de ces dernières années, le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a suggéré aux deux pays de coopérer dans l'économie numérique, d'accélérer leur coopération commerciale par le biais des plateformes de marchandises de Singapour.

Il a également encouragé les entreprises des deux pays à investir dans l'électronique, les télécommunications, le meuble, la transformation des produits agricoles et aquatiques pour stimuler les exportations vers les pays membres du CPTPP et du RCEP.

Comme le Vietnam et Singapour sont les deux seuls pays de la région à avoir conclu des accords complets avec l'UE et le Royaume-Uni, ils doivent profiter des avantages pour pénétrer ces marchés.

Le ministre Nguyen Hong Dien a également espéré que Singapour créerait les conditions favorables pour amener les produits agricoles et aquatiques clés du Vietnam, tels que le litchi, le longane et le fruit du dragon dans ses grands systèmes de distribution. -VNA