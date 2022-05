Photo d'illustration: AFP/VNA



Hanoi (VNA) – Des représentants d’organisations scientifiques de la région du Kouzbass, en Russie, et du Vietnam ont discuté des possibilités de coopération bilatérale dans la science et la formation lors d’une table ronde virtuelle tenue le 26 mai.

S’exprimant lors de l’événement, Mme Elena Malkina, vice-ministre de la science et de l'enseignement supérieur de Kouzbass, a souligné que l’année 2022 avait été déclarée comme l'Année de coopération scientifique et technique entre la Russie et les pays membres de l'ASEAN, dont le Vietnam. Cet événement aidera à mieux comprendre les organisations, à découvrir des intérêts scientifiques communs et à identifier des domaines prometteurs pour une coopération d'intérêt commun.

Le ministère régional de la science et de l'enseignement supérieur de Kouzbass fournira tout le soutien nécessaire à la coopération bilatérale, a-t-elle affirmé.

A cette occasion, a eu lieu une cérémonie de signature d'un accord de coopération entre l'Institut de l'innovation technologique et de formation internationale de l'Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques (VUSTA), l'Université d'économie et de technologie pour les industries du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et l'Université des mines et de la géologie avec des universités et centres des sciences de Kouzbass. Dans l'accord signé, les parties ont élaboré un plan de coopération global et ambitieux ainsi que des domaines spécifiques dans lesquels elles pourront coopérer.

Le docteur Nguyen Quoc Hung, responsable du fonds de soutien au développement de la coopération Russie – Vietnam, a estimé que les orientations de coopération entre les localités et les régions des deux pays étaient très prometteuses, et que les parties devraient promouvoir ces canaux de coopération pour promouvoir la coopération traditionnelle.

Le potentiel de coopération avec la région de Kouzbass dans la science et la technique est aussi énorme, a-t-il ajouté.

Le fonds de soutien au développement de la coopération Russie - Vietnam soutient toujours les initiatives visant à développer la coopération scientifique et technique afin de favoriser des échanges entre habitants, de renforcer l'amitié et la coopération intégrale entre le Vietnam et la Russie, a-t-il conclu. -VNA