Le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Nguyên Phu Trong (gauche) et le président Vladimir Poutine. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - À l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Russie, le 30 janvier, les dirigeants des deux Partis et deux États ont échangé des messages de félicitations.

Les messages de félicitations des dirigeants vietnamiens ont été signés par le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Nguyên Phu Trong, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, et la présidente de l'Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân ; et ceux des dirigeants russes par le président Vladimir Poutine, le Premier ministre Mikhail Mishustin, la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko, et le président de la Douma d'État, Vyacheslav Viktorovich Volodin.

Les dirigeants vietnamiens ont souligné l’empreinte des relations d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale Vietnam – Russie dans le développement du Vietnam. Il s’agit d’un patrimoine précieux que les dirigeants et le peuple vietnamiens sont déterminés à préserver, et d’une condition sine qua non afin d’approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

De son côté, le président Vladimir Poutine a mis en évidence les liens étroits entre les deux pays au cours des 70 années dernières.

Les dirigeants vietnamiens et russes se sont réjouis du développement heureux du partenariat stratégique Vietnam – Russie ces derniers temps.

Les deux pays mettent en œuvre de nombreux projets de coopération dans les domaines de l’énergie, de l’industrie, des infrastructures, des sciences, de la culture… L’organisation de l’Année croisée de l'amitié entre le Vietnam et la Russie en 2019 et 2020 contribue à diversifier les relations bilatérales, a déclaré le Premier ministre russe Mikhail Mishustin.

Les dirigeants vietnamiens et russes ont réaffirmé la détermination d’approfondir les relations du partenariat intégral Vietnam – Russie, répondant aux intérêts légitimes des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région comme le monde.

A cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a également échangé un message de félicitations avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. -VNA