Moscou (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân et la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko se sont entretenues mardi 10 décembre à Moscou.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân (à gauche) et la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, le 10 décembre à Moscou. Photo : VNA

Accueillant la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Valentina Matvienko s’est déclarée convaincue que la visite contribuera à renforcer les liens entre les deux organismes législatifs ainsi que les deux pays.

Nguyên Thi Kim Ngân a pour sa part déclaré que le Vietnam chérit toujours les relations avec la Russie, qui sont d’une importance primordiale pour sa politique étrangère. Le Vietnam veut promouvoir une coopération de plus en plus profonde, efficace et intégrale avec la Russie pour apporter des avantages aux deux parties, a-t-elle déclaré.

Le Vietnam et la Russie partagent des points de vue communs sur de nombreuses questions régionales et mondiales, a-t-elle poursuivi, et ont maintenu une grande coordination et un soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en particulier l’ONU. Elle a remercié la Russie d’avoir soutenu la candidature du Vietnam à un siège non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU en 2020-2021.

La dirigeante vietnamienne s’est réjouie de coopération bilatérale dans l’économie, le commerce et l’investissement, qui a progressé depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange Vietnam- Union économique eurasiatique (UEEA) en octobre 2016.

L’année dernière, le commerce entre le Vietnam et la Russie a progressé de 30%, à 4,5 milliards de dollars. Au cours des trois premiers trimestres de 2019, les échanges bilatéraux ont atteint 3,4 milliards de dollars.

Cependant, il existe encore d’importantes possibilités pour élargir le partenariat entre les deux parties en matière d’économie, de commerce et d’investissement, a-t-elle estimé.

Nguyên Thi Kim Ngân a suggéré que les deux organismes législatifs incitent les autorités compétentes des deux pays à élargir l’accès aux marchés des produits agricoles et aquatiques de chacun.

Elle a salué le partenariat bilatéral dans l’énergie, dont le pétrole et le gaz est le principal pilier, se disant satisfaite de la coopération florissante dans les domaines de la défense, de la sécurité et des technologies militaires, de l’éducation et de la formation, de la science et de la technologie, de la culture et le tourisme entre les deux parties.



Les deux dirigeantes se sont réjouies de l’essor de la coopération touristique entre les deux pays ces dernières années avec un nombre record d’arrivées russes au Vietnam en 2018, qui a dépassé 600.000, ce qui fait de la Russie la plus grande source de touristes étrangers au Vietnam.



Entre-temps, le nombre de visiteurs vietnamiens en Russie devrait augmenter de 20% pour atteindre environ 54.000 cette année.



Nguyên Thi Kim Ngân a profité de l’occasion pour remercier la Russie d’avoir soutenu la communauté vietnamienne en Russie et a demandé à la présidente du Conseil de la Fédération de faciliter la délivrance de visas pour les citoyens et les pêcheurs vietnamiens en Russie pendant que les deux pays négocient un accord de voyage.

Elle a salué le soutien mutuel et l’étroite coordination entre les organismes législatifs des deux pays sur la scène internationale, ainsi que leur participation active aux forums multilatéraux qu’ils ont accueillis.

En tant que présidente de la 41e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA 41), l’Assemblée nationale du Vietnam s’emploiera à promouvoir le partenariat stratégique ASEAN-Russie, a-t-elle déclaré.

Elle a profité de l’occasion pour inviter Valentina Matvienko et d’autres députés du Conseil de la Fédération à se rendre au Vietnam et à assister à l’AIPA 41 prévue à la fin août et au début septembre 2020 à Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord).

La dirigeante vietnamienne a noté avec plaisir la collaboration sans cesse renforcée entre les localités vietnamiennes et russes telles que Hanoi-Moscou, Hô Chi Minh-Ville - Saint-Pétersbourg, Binh Thuân-Kaluga, Hà Tinh-Tula et Nam Dinh-Krasnodar.

Elle a suggéré que Valentina Matvienko soutienne la République du Tatarstan pour établir une relation de jumelage avec la province vietnamienne de Kiên Giang (Sud), et a exhorté le Conseil de la Fédération à continuer de servir de pont reliant les localités des deux pays.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a informé son hôte de la situation socio-économique au Vietnam durant ces derniers temps.

Concernant la question de la Mer Orientale, elle a souligné que le Vietnam apprécie hautement la position de la Russie qui soutient le règlement des différends par des mesures pacifiques sur la base du droit international, notamment la Convention de l’ONU sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), contribuant au maintien de la paix , de la stabilité, de la liberté, de la sûreté et de la sécurité de navigation et de survol en Mer Orientale, et qui soutient la mise en œuvre pleine et sérieuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), en vue de l’achèvement rapide d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC).

Entretien entre la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân (à gauche) et la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, le 10 décembre à Moscou. Photo : VNA

Pour sa part, Valentina Matvienko a souligné le rôle des groupes des parlementaires d’amitié vietnamiens et russes, et a appelé ces groupes à signer davantage d’accords de coopération biennaux et à s’unir pour surveiller la réalisation des accords signés.

Le Conseil de la Fédération espère davantage d’échanges de jeunes parlementaires et une coordination efficace entre les deux organismes législatifs lors des forums parlementaires régionaux et internationaux dans les temps à venir, a-t-elle dit

La prise en charge par le Vietnam du rôle de membre non permanente au Conseil de sécurité de l’ONU en 2020 offrira aux deux parties l’occasion de se coordonner sur la scène internationale, a-t-elle indiqué.

Le Conseil de la Fédération enverra une délégation au Forum parlementaire Asie-Pacifique en Australie en janvier 2020, a-t-elle déclaré, exprimant son espoir que les deux parties se coordonneront au sein du mécanisme.

Valentina Matvienko a également proposé d’organiser la première réunion entre les commissions des affaires extérieures des deux organismes législatifs.



Elle a invité la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, à participer au troisième Forum féminin eurasien prévu en 2021 en Russie.



Parlant de partenariats entre les localités, elle a présenté la Sibérie - le centre de la Russie, affirmant que le pays vise à attirer des investisseurs étrangers dans la région.



Elle a déclaré que le Vietnam et la Russie négociaient un accord intergouvernemental sur le recrutement organisé de citoyens vietnamiens pour travailler en Russie, et a appelé les deux organismes législatifs à fournir une assistance juridique lors de la signature, de la ratification et de la mise en œuvre du document.



La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam et la présidente du Conseil de la Fédération ont rencontré la presse à l’issue de leur entretien. – VNA