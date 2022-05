Le général de brigade Bui Hai Son, chef par intérim du Comité de gestion du mausolée du Président Ho Chi Minh, lors de la conférence. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Le Comité de gestion du mausolée du Président Ho Chi Minh, en coordination avec l'ambassade du Vietnam en Russie et l’Institut russe de recherche sur les plantes médicinales et aromatiques (VILAR), a organisé le 30 mai à Moscou une conférence-bilan des 30 ans de coopération dans la préservation et la garantie de la sécurité du corps du Président Ho Chi Minh (1992 - 2022).

Le général de brigade Bui Hai Son (4e à partir de la gauche), chef par intérim du Comité de gestion du mausolée du Président Ho Chi Minh, et des délégués qui vont recevoir des distinctions vietnamiennes. Photo: VNA

L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a déclaré apprécier l’assistance efficace des experts russes pour le Vietnam dans de nombreux domaines, y compris la coopération dans la garantie de la sécurité absolue du corps du Président Ho Chi Minh.

Lors de la conférence, les délégués ont souligné que le succès dans la préservation et la garantie de la sécurité absolue du corps du Président Ho Chi Minh était un symbole de la coopération traditionnelle entre le Comité de gestion du mausolée du Président Ho Chi Minh et VILAR en particulier, et entre le Vietnam et la Russie en général.

A cette occasion, le Comité de gestion du mausolée du Président Ho Chi Minh a annoncé les décisions du président du Vietnam de décerner l’Ordre du Travail de troisième classe à un collectif et trois individus, et l’Ordre de l'Amitié à six cadres et experts russes ayant eu des réalisations exceptionnelles au cours de 30 ans de coopération dans la préservation à long terme et la garantie de la sécurité absolue du corps du Président Ho Chi Minh.-VNA