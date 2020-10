Le général Ngo Xuan Lich, ministre de la Défense. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le général Ngo Xuan Lich, ministre de la Défense, a eu le 30 octobre une conversation téléphonique avec le général Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense, afin d'évaluer les résultats de la coopération en matière de défense entre les deux pays ces dernières années et de fixer les orientations de coopération dans les temps à venir.

Le général Ngo Xuan Lich a estimé que l'Année croisée Vietnam - Russie et Russie-Vietnam 2019-2020 avait connu des évolutions compliquées dans la région comme le monde, notamment l'épidémie de COVID-19 qui affectait directement la vie des gens, le développement socio-économique des pays ainsi que l'organisation d'activités diplomatiques et politiques du monde.

Il a souligné que le peuple et l'armée vietnamiens avaient hautement apprécié les contributions et les réalisations du ministère russe de la Défense dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, notamment la recherche et la production du vaccin "Spoutnik V".



Le Vietnam apprécie hautement la position de fourniture et de soutien des fournitures médicales ainsi que de vaccin Spoutnik V pour la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 au Vietnam.

Le ministère de la Défense du Vietnam souhaite continuer à coopérer et à partager ses expériences avec le ministère russe de la Défense en la matière, a-t-il ajouté.



Ngo Xuan Lich a suggéré que, dans les temps à venir, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie continuait d’augmenter le nombre de bourses et d’élargir les sphères de formation, en particulier celles que le Vietnam a un besoin urgent.

Le général Sergueï Choïgou a présenté ses condoléances au gouvernement et à la population du Centre qui est fortement touchée par les inondations et a grandement apprécié le rôle du ministère de la Défense dans l'aide à la population pour surmontent les conséquences des catastrophes naturelles. Il a aussi tenu en haute estime les contributions de l'Armée populaire du Vietnam à la lutte contre le COVID-19.

Sergueï Choïgou a affirmé que la Russie était prête à coopérer et à partager ses expériences en la matière avec le Vietnam et déploierait rapidement les activités de coopération en matière de défense conclues entre les deux parties.

Lors de la conversation téléphonique, les deux ministres ont apprécié les récents résultats de la coopération militaire et de défense. Ces relations se sont développées constamment dans les domaines de la prévention et du contrôle du COVID-19, de la formation, de l’élaboration d'accords et de traités internationaux de coopération en matière de défense...



Les deux parties ont convenu de coopérer dans le cadre des forums multilatéraux, de déployer une coopération de défense en 2020 et de construire un dossier de «70 ans de coopération de défense entre le Vietnam et l'Union soviétique/Russie».

Auparavant, le général Ngo Xuan Lich avait présidé une cérémonie de remise de la médaille «Pour la cause de l'édification de l'armée populaire du Vietnam» du ministère de la Défense à Konstantin Vnukov, ambassadeur russe au Vietnam. Il a grandement apprécié les contributions actives du diplomate à la défense et à la coopération technique entre les deux pays ces dernières années.



L'ambassadeur Konstantin Vnukov a affirmé que, quelle que soit sa position, il continuerait de se tourner vers le Vietnam et de contribuer activement à l'amitié traditionnelle, au partenariat stratégique intégral Russie - Vietnam. -VNA