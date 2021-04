Au port de Hai Phong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un dialogue en ligne sur politique dans le secteur de la distribution et de la logistique entre le Vietnam et la République de Corée a eu lieu vendredi matin à Hanoï.

Il s'agissait d'un programme organisé tous les deux ans depuis 2013 par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et celui sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie.

Selon Tran Duy Dong, chef du Département du marché domestique du ministère de l'Industrie et du Commerce, les expériences de gestion sud-coréennes aideraient les autorités vietnamiennes à perfectionner le cadre juridique, à encourager la participation des investisseurs vietnamiens et étrangers, ainsi qu'à développer le secteur de la distribution vietnamienne à orientation civilisée et moderne.

A cette occasion, les deux parties ont discuté de l'application pour scanner des produits sud-coréens, de la situation et des politiques de développement des Outlet en République de Corée, des critères de classification des centres logistiques, des réglementations et politiques de développement des centres logistiques en République de Corée, etc.

Le Vietnam a informé la partie sud-coréenne de la situation de la distribution et de la logistique au pays lors de ces derniers temps et ses orientations de développement dans l'avenir. -VNA