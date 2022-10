Hanoi (VNA) - Au cours des 9 premiers mois de l'année, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la République de Corée ont atteint 66,7 milliards d’USD.

Production de cartes électroniques chez la Sarl Nexcon Vietnam investie par la Corée du Sud à Bac Ninh. Photo: VNA

Selon le Département général des douanes, au cours des 9 premiers mois de l'année, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la République de Corée ont atteint 66,7 milliards d’USD, soit une hausse de 18% en un an, dont 18,6 milliards d’USD d'exportations vietnamiennes, 16%.En termes d'exportations, le groupe des produits transformés représente toujours la plus grande valeur. Trois produits électroniques ont représenté 47% du total: téléphones et composants atteignant 4,2 milliards d’USD; ordinateurs, produits électroniques et composants, 2,5 milliards; machines-outils et pièces détachées, 2,1 milliards.Dans le groupe des produits agricoles, les produits aquatiques sont en tête avec 718 millions d’USD de chiffre d'affaires à l'export, 29%. La République de Corée est actuellement l'un des premiers débouchés avec les crevettes comme produits préférés.Viennent ensuite les fruits avec 137 millions d’USD et 14%. Actuellement, 6 fruits frais du Vietnam ont été autorisés à exporter vers ce marché que sont noix de coco, ananas, fruit du dragon à chair blanche et à chair rouge, mangue et banane.Avec les produits à base de manioc, le Vietnam est actuellement l'un des plus grands marchés d'approvisionnement de la République de Corée.En sens inverse, le Vietnam a importé en provenance de la République de Corée pour 48,1 milliards d’USD, 18%. Le carburant a enregistré la plus forte croissance, de 251%, atteignant 2,7 milliards d’USD (équivalent à 2,5 millions de m3).Le Vietnam continue d'importer des produits électroniques de la République de Corée. Les ordinateurs, produits électroniques et composants ont atteint à eux seuls 18,2 milliards d’USD, 25%.Concernant l'investissement, à la fin des 8 premiers mois de 2022, la République de Corée est le plus grand investisseur étranger au Vietnam avec plus de 80 milliards d’USD injectés dans plus de 10.000 projets opérationnels.Selon le Bureau commercial du Vietnam en République de Corée, le taux d'inflation élevé et le niveau record du KRW par rapport au dollar américain ces derniers temps ont en partie affecté les activités d'import-export et les investissements des entreprises sud-coréennes au Vietnam.D'autre part, les exportations sud-coréennes dans un avenir proche auront tendance à ralentir en raison de la faible croissance des économies émergentes (qui sont les principaux marchés d'exportation du pays). Cela affectera la demande d'importation de matières premières, de composants et de produits qui sont des intrants pour les entreprises sud-coréennes du Vietnam vers la République de Corée.- CPV/VNA