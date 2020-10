Panorama de la réunion de discussions à l' ONU . Photo : VNA

New York (VNA) – Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU se sont réunis le 28 octobre par visioconférence pour écouter les rapports liés à la mise en œuvre de la Résolution 1559 sur la situation au Liban et aux opérations du Comité créé en vertu de la Résolution 751 (1992) concernant la situation en Somalie.

La Résolution 1559 a été adoptée le 2 septembre 2004 par le Conseil de sécurité de l’ONU, à l'initiative conjointe de la France et des États-Unis, par 9 voix sur 15, et 6 abstentions.

Adoptée dans l'urgence, elle appelle au respect de la souveraineté et de l'indépendance politique du Liban, au retrait de toutes les troupes étrangères de son sol et à une élection présidentielle libre et équitable.

Dans son discours, la ministre conseillère d’ambassade, cheffe adjointe de la Mission du Vietnam à l’ONU, Nguyên Phuong Tra, a partagé les difficultés auxquelles le Liban est confronté et craint que cette crise profonde affecte négativement la mise en œuvre de la Résolution 1559 du Conseil de sécurité.

Elle a exhorté les parties prenantes au Liban et dans la région à se conformer aux principes fondamentaux du droit international, à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des pays et à s'abstenir de toute action qui pourrait provoquer une escalade ou aggravation de la situation au Liban.

Le Vietnam suggère le Conseil de sécurité et l’ONU d’encourager les dirigeants libanais à mettre en place un gouvernement pour conduire le pays à surmonter la période difficile actuelle, et exhorte la communauté internationale à continuer à soutenir le Liban, en particulier dans le renforcement des capacités du futur gouvernement et l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin, en particulier les femmes, les enfants, les réfugiés au Liban, a-t-elle déclaré.

De son côté, le secrétaire général adjoint de l’ONU, Rosemary DiCarlo, a déclaré que la situation libanaise dans le passé n'a pas connu de progrès positifs. L'explosion survenue le 4 août dernier dans le port de Beyrouth a aggravé la situation. La souveraineté et le territoire du Liban ont continué d’être violés.

Les membres du Conseil de sécurité ont partagé les difficultés du Liban, soulignant que l’aide internationale était essentielle pour aider le pays à surmonter cette période difficile.

Ils ont également précisé que le Liban devait former rapidement un nouveau gouvernement et mettre en œuvre les réformes nécessaires pour stabiliser la situation.

Le même jour, le Conseil de sécurité a écouté le Comité créé en vertu de la Résolution 751 (1992) concernant la situation en Somalie présenter un rapport sur la situation en Somalie.

Le Comité créé en vertu de la Résolution 751 (1992) concernant la situation en Somalie surveille l’application des mesures de sanction imposées par le Conseil de sécurité. -VNA