Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Vietnam et le Mexique disposent d'une grande marge de manœuvre pour promouvoir leur coopération commerciale, en particulier dans l'énergie, les télécommunications, l'agriculture de haute technologie et l'industrie à haute valeur ajoutée, selon des experts lors d’un colloque tenu jeudi 23 mars à Hô Chi Minh-Ville.Cao Thi Phi Van, directrice adjointe du Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), a déclaré qu'au fil des ans, les relations économiques entre le Vietnam et le Mexique n’avaient cessé de se développer, en particulier depuis la signature et l’entrée en vigueur de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2019.Actuellement, le Mexique est le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine et le Vietnam est le huitième partenaire commercial du Mexique en Asie.Selon les statistiques des Douanes du Vietnam, en 2022, le commerce bilatéral a atteint 5,421 milliards de dollars, en hausse de 7 % par rapport à 2021. Sur ce montant, les exportations vietnamiennes vers le Mexique était estimé à 4,532 milliards de dollars.Le Vietnam souhaite augmenter encore la valeur des échanges commerciaux et des investissements avec le Mexique, en se concentrant sur l'énergie, les télécommunications, l'agriculture de haute technologie et les industries à valeur ajoutée.Alejandro Negrin Munoz, ambassadeur du Mexique au Vietnam, a déclaré que le Mexique participait à 14 accords de libre-échange avec 50 pays, dont le CPTPP duquel le Vietnam est membre. Le Vietnam est aussi un marché très dynamique et très apprécié du Mexique en Asie. Les marchandises que les deux pays échangent régulièrement sont des puces électroniques, des téléphones, des composants et pièces détachées pour les machines, des automobiles, du cuir, etc.Cependant, les échanges commerciaux actuel sont toujours en deçà de la taille des marchés et des potentiels des deux parties. Le potentiel de coopération commerciale entre le Vietnam et le Mexique demeure donc très important et doit être exploité plus efficacement et de manière plus équilibrée. -VNA