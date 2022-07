Hanoi (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê s’est entretenu le 18 juillet en ligne avec la présidente du Sénat mexicain, Olga Sanchez Cordero.

Les deux chefs de l’organe législatif ont promis de faciliter l’accès au marché des entreprises des deux pays et de les soutenir pour qu’elles puissent profiter pleinement des retombées de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, duquel le Vietnam et le Mexique sont signataires.