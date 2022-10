Hanoï (VNA) – La ratification par la Malaisie de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) favorisera l’exportation des marchandises du Vietnam grâce à des taux d'imposition préférentiels appliqués à partir du 29 novembre 2022. C'est une opportunité pour les deux pays de promouvoir davantage leur coopération commerciale.

L'accord permettra également au Vietnam d'utiliser des intrants des pays du CPTPP pour exporter vers la Malaisie et des matériaux de la Malaisie pour exporter vers les autres pays du CPTPP.

Au cours des huit premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires des exportations du Vietnam vers la Malaisie a atteint environ 3,9 milliards de dollars, en hausse de 42,1% au rythme annuel.

Afin d'aider les entreprises à mieux profiter des engagements des accords de libre-échange (ALE), dans les temps à venir, le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera de diffuser largement les engagements auprès des entreprises, d'organiser des activités de promotion du commerce, de créer des marques de produits à exporter vers les marchés.

Le ministère se coordonne étroitement avec les ministères, secteurs au pays et le Bureau du commerce à l’étranger pour aider les entreprises à mener à bien leurs activités d'exportation, à éviter les risques et les différends éventuels pouvant survenir lors des exportations vers les marchés étrangers.

Le CPTPP de 11 membres est entré en vigueur pour l'Australie, le Canada, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et Singapour en décembre 2018, le Vietnam en janvier 2019 et le Pérou en septembre 2021. Brunei et le Chili n'ont pas encore achevé le processus de ratification.- VNA