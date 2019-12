Lam Dong, 2 décembre (VNA) - Un séminaire s'est tenu le 2 décembre à Da Lat, dans la province de Lam Dong (hauts plateaux du Centre) en vue de partager des expériences en matière d'agriculture, d'agriculteurs et de développement rural, dans le cadre d'un échange d'amitié entre des paysans vietnamiens, laotiens et cambodgiens.

Des délégués visitent une compagnie de l'agriculture. Photo : VNA

Les participants ont discuté des orientations en matière d’agriculture, d’agriculteurs et de développement rural dans les trois pays, du rôle des syndicats de paysans dans l’effort, de l’agriculture intelligente 4.0 et des approches adoptées au Vietnam.

L’événement visait à offrir des suggestions à chaque pays pour renforcer les échanges et la coopération dans ce domaine.

S’adressant au séminaire, le vice-président de l'Assemblée nationale, Phung Quoc Hien, a déclaré que le Comité central de l'Union des agriculteurs vietnamiens (VFU) avait demandé aux sections provinciales d'aider les provinces limitrophes du Laos et du Cambodge à transférer des technologies de culture et à fournir du matériel agricole de qualité.

Il a suggéré de construire un plan d'action spécifique pour augmenter la coopération entre les agriculteurs des trois pays pour chaque année et chaque période, partageant régulièrement l'expérience en matière de production verte, propre et biologique, vulgarisant les réalisations de chaque pays dans les domaines de la science et la technologie, de l'industrie numérique, de l'intelligence artificielle.

Le VFU a été chargé de s'associer aux ministères, agences et localités vietnamiens, laotiens et cambodgiens pour élaborer un plan visant à renforcer la coordination entre leurs agriculteurs et organiser des réunions annuelles et périodiques pour les agriculteurs des provinces limitrophes vietnamienne, laotienne et cambodgienne.



Le vice-ministre cambodgien de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Meas Pyseth, a déclaré que, bien que le pays soit l'un des 10 premiers exportateurs de riz, il reste confronté à des défis en raison de la production et de la qualité médiocres des produits agricoles et du changement climatique.

Dans le cadre de l'échange d'amitié qui s'est déroulé du 30 novembre au 2 décembre, une foire des produits de la ferme propre et des visites de modèles d'agriculture de haute technologie ont également été organisées.

Toujours dans l'après-midi du 2 décembre, a eu lieu une cérémonie de signature d'un accord de coopération entre l'Institut national de la nutrition et les coopératives et les agriculteurs de Lam Dong.- VNA