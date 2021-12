Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et son homologue lao Xaysomphone Phomvihane se sont entretenus lundi 6 décembre à Hanoi, après une cérémonie de bienvenue en son honneur.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (à droite) et son homologue lao Xaysomphone Phomvihane à Hanoi, le 6 décembre. Photo : VNA

Il a affirmé que la visite officielle du 6 au 8 décembre au Vietnam du dirigeant lao marque un jalon important qui continue à consolider et à promouvoir les relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti populaire révolutionnaire lao, entre les Etats et les peuples et les Assemblées nationales du Vietnam et du Laos.

Les deux dirigeants ont convenu d’évaluer que les relations politico-diplomatiques se sont sans cesse resserrées sur tous les canaux, rappelant les visites officielles d’amitié fructueuses du secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith au Vietnam en juin 2021 et du président Nguyên Xuân Phuc au Laos en août 2021.

La coopération bilatérale dans les domaines de la défense, de la sécurité, du commerce, de l’investissement, de l’énergie, des transports, de l’éducation et de la formation, la prévention et la lutte contre le Covid-19, la coopération décentralisée, les échanges populaires continue d’être promue.

Saluant les liens parlementaires épanouissants, les deux parties ont envisagé de signer un nouvel accord de coopération, avec l’accent mis sur les tâches clés de la Stratégie de coopération Vietnam - Laos pour la période 2021-2030, de l’Accord de coopération Vietnam - Laos pour la période 2021-2025.

Vue de l’entretien entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et son homologue lao Xaysomphone Phomvihane à Hanoi, le 6 décembre. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à promouvoir un mécanisme de coopération tripartite plus substantiel entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge sur le Triangle de développement ; et de demander à l’Assemblée nationale et le Sénat du Cambodge d’examiner la possibilité de tenir une réunion entre les présidents des trois Assemblées nationales.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam et le président de l’Assemblée nationale du Laos ont également convenu d’organiser des activités célébrant l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam – Laos, Laos – Vietnam en 2022, à l’occasion du 60e anniversaire des liens diplomatiques et du 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam – Laos.

Ils ont également convenu de continuer à travailler en étroite collaboration dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux tels que l’Assemblée de l’Union parlementaire mondiale (UIP), l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF), l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

Le président de l’Assemblée nationale du Laos Xaysomphone Phomvihane signe le Livre de souvenir, le 6 décembre. Photo : VNA

Lors de l’entretien, la président de l’Assemblée nationale du Laos Xaysomphone Phomvihane a cordialement invité le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et son épouse à effectuer une visite officielle au Laos à un moment opportun.



A la Maison de l’Assemblée nationale, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de remise d’équipements médicaux d’une valeur de 1,1 million de dollars par l’Assemblée nationale du Vietnam pour soutenir l’Assemblée nationale du Laos dans la prévention et le contrôle du Covid-19.



Dans la matinée du même jour, le président de l’Assemblée nationale du Laos Xaysomphone Phomvihane, son épouse et la délégation de haut rang de l’Assemblée nationale du Laos ont visité la Salle des traditions de l’Assemblée nationale du Vietnam où il a signé le livre de souvenir. – VNA