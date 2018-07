Le département général de politique du ministère de la Sécurité publique du Vietnam a eu le 11 juillet à Hanoï une séance de travail avec son homologue du Laos. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le département général de politique du ministère de la Sécurité publique du Vietnam a eu le 11 juillet à Hanoï une séance de travail avec son homologue du Laos sur la mission liée aux jeunes, femmes et syndicats.

S’exprimant à cette réunion, le général de brigade Nguyen Hai Trung, directeur général adjoint du département général de politique du ministère de la Sécurité publique du Vietnam a affirmé que la coopération entre ce ministère vietnamien et son homologue laotien en général et celle entre les organisations de masse des deux parties sont consolidées, élargies et développées sans cesse.

Les jeunes policiers des deux pays au long des frontières ont étroitement collaboré pour organiser de nombreuses activités volontaires afin d'assister l’amélioration de la vie des habitants, la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale. Les associations des femmes des deux ministères échangent régulièrement des expériences dans la valorisation de leur rôle dans le travail. L’organisation syndicale des deux parties coopère étroitement dans la protection des droits légitimes des travailleurs.

Lors de cette réunion, les deux parties ont échangé des expériences, des modèles efficaces et proposé des contenus concrets dans la coordination entre les organisations de masse des deux ministères dans les temps à venir. -VNA