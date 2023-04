Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense du Vietnam (droite) et le général Chansamone Chanyalath, vice-Premier ministre, ministre de la Défense du Lao. Photo : VNA

La rencontre entre les deux ministres. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense du Vietnam, a rendu une visite de courtoisie le 10 avril à Vientiane au général Chansamone Chanyalath, vice-Premier ministre, ministre de la Défense du Laos.Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien s’est réjoui des résultats de la coopération intégrale, substantielle et efficace entre les deux ministères de la Défense ces derniers temps. Selon lui, la coopération en matière de défense demeure l'un des piliers importants des relations bilatérales.Pour sa part, Chansamone Chanyalath a déclaré que c'était aussi une opportunité pour les deux parties de continuer à échanger des orientations pour mettre en œuvre les perceptions communes et le Plan de coopération pour 2023 convenu par les ministres de la Défense.En ce qui concerne l'orientation de la coopération, il a souligné que les deux ministères de la défense continueraient à mettre en œuvre de manière intégrale et efficace les contenus du Plan de coopération 2023, dont des préparatifs des activités extérieures conjointes de défense entre les armées des trois pays Vietnam - Laos - Cambodge, l'échange d'amitié de défense des frontières au niveau ministériel de la Défense de la zone frontalière commune de ces trois pays (province de Kon Tum au Vietnam, province d'Attapeu au Laos et province de Rattanakiri, au Cambodge), la réunion annuelle des trois ministres de la Défense et des activités conjointes connexes.Dans l'après-midi du même jour, Hoang Xuan Chien et une mission du ministère de la Défense ont inspecté l'avancement de l'Internat de culture ethnique de l'armée lao, - un cadeau du ministère de la Défense du Vietnam à son homologue du Laos.- VNA