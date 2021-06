Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong s’est entretenu lundi 28 juin à Hanoi avec le le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith.

Vue de l'entretien entre le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith, le 28 juin à Hanoi. Photo : VNA



Dans une atmosphère empreinte d’amitié, les deux parties se sont informées de la situation de chaque Parti et de chaque pays ; ont eu des échanges approfondis sur les orientations et les mesures visant à renforcer les relations entre les deux Partis et les deux pays ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Saluant chaleureusement la visite officielle d’amitié au Vietnam du secrétaire général et président Thongloun Sisoulith et de son épouse et de la haute délégation du Parti et de l’État lao, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a affirmé que cette visite a marqué un jalon important, étant intervenue juste après le grand succès du Congrès national de chaque Parti et des élections législatives de chaque pays.



Le leader vietnamien a souligné que le fait que le leader lao a choisi le Vietnam pour son premier déplacement à l’étranger en tant que sécrétaire général et président lao montre l’importance particulière attachée par le Parti, l’Etat et la personne du leader lao à la préservation, à la protection et au renforcement des relations de grande amitié, de solidarité spéciale, d’attachement fidèle, de coopération intégrale entre les deux pays.



Le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith a exprimé sa joie devant les réalisations importantes, intégrales et historiquement significatives enregistrées par le peuple vietnamien après 35 ans de rénovation, et félicité le Vietnam pour le succès éclatant du 13e Congrès national du PCV et les résultats des élections des députés à l’Assemblée nationale de la XVe législature.



Il s'est déclaré convaincu que sous la direction du PCV ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le peuple vietnamien continuera à accomplir de nombreuses réalisations plus importantes, mettant en œuvre avec succès la résolution du 13e Congrès national du PCV, accomplissant l'objectif de faire du Vietnam d'ici 2030 un pays industriel moderne, à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et un pays développé à revenu élevé au milieu du XXIe siècle.

Le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith (3e, à partir de la gauche) lors de son entretien avec le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le 28 juin à Hanoi. Photo : VNA



Les deux leaders ont souligné l’importance et la signification stratégique de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, qui est un bien commun inestimable des deux peuples, un facteur assurant l’existence et le développement des deux pays.



Les deux parties ont souligné la nécessité d'approfondir les relations politiques pour atteindre une plus grande efficacité, de coopérer étroitement sur les questions stratégiques liées à la sécurité et au développement de chaque pays.

Les deux dirigeants ont convenu d’améliorer l’échange d’informations en temps opportun, de travailler en étroite collaboration et de se soutenir efficacement sur les questions internationales et régionales, ainsi que les activités dans les forums multilatéraux ; de promouvoir le rôle central de l’ASEAN et des mécanismes dirigés par l’ASEAN, l’ONU, les mécanismes de coopération dans la sous-région du Mékong, l’OMC, l’ASEM ; de renforcer la coordination avec le Cambodge pour mettre en œuvre l’accord entre les trois Premiers ministres sur le Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam, mettre en œuvre activement le plan d’action pour connecter les trois économies Cambodge-Laos-Vietnam d’ici 2030.



Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la coopération et la coordination étroite entre elles et avec les pays et les organisations internationales concernées pour gérer, développer et utiliser les ressources en eau du Mékong de manière durable et efficace.



Elles ont souligné l’importance de maintenir la paix, la sécurité, la stabilité, d’assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, de régler les différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, et de promouvoir avec les parties concernées la mise en œuvre pleine et effecticace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et la construction du Code de conduite (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international.



A cette occasion, le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith a invité le secrétaire général Nguyên Phu Trong et son épouse à effectuer le plus tôt possible une visite officielle d’amitié au Laos. Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a remercié sincèrement et accepté avec plaisir l’invitation ; et invité solennellement les hauts dirigeants lao à se rendre au Vietnam.



Sous les yeux des deux leaders, les deux parties ont signé une série de documents de coopération. Il s’agit de l’Accord sur la stratégie de coopération Vietnam-Laos pour la période 2021-2030; l’Accord de coopération bilatérale pour la période 2021-2025; l’Accord de coopération entre les deux ministères du Plan et de l’Investissement du Vietnam et du Laos; l’Accord de coopération entre le Bureau du Comité central du PCV et le Bureau du Comité central du PPRL pour la période 2021-2025 ; le Plan de coopération culturelle, artistique et touristique entre le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam et le ministère de l’Information, de la Culture et du Tourisme du Laos pour la période 2021-2025 ; le Plan de coopération dans le domaine de l’information entre le ministère de l’Information et de la Communication du Vietnam et le ministère de l’Information, de la Culture et du Tourisme du Laos; l’Accord de coopération entre la Commission de la mobilisation des masses du Comité central (CC) du PCV et le Comité central du Front lao pour la construction nationale (FLCN) pour la période 2021-2025. – VNA