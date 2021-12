Panorama de l'entretien à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 8 décembre, Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central (CC) du Parti, président de la Commission centrale de contrôle du Parti communiste du Vietnam (PCV) s'est entretenu en ligne avec son homologue du Parti révolutionnaire populaire du Laos (PPRL) Khamphan Phommathat.

Tran Cam Tu a salué les réalisations importantes obtenues par le pays et le peuple lao après 35 ans de mise en œuvre du processus de Renouveau. Il l'a informé de la situation au Vietnam, des résultats du travail d'inspection, de supervision et de discipline du Parti.

Ces derniers temps, les relations Vietnam-Laos ne cessent d'être consolidées et d'être renforcées dans divers domaines, contribuant au maintien de la stabilité et du développement de chaque pays. Les échanges et la coopération entre les ministères, les branches et les localités des deux pays ont été favorisés, contribuant au renforcement de la confiance politique. La coopération économique et commerciale entre les deux pays s'est améliorée.

La convention de coopération pendant la période 2016-2021 entre les deux Commissions centrales de contrôle avait été mise en œuvre de manière efficace. Les deux parties ont partagé des expériences dans la construction du Parti et du système politique transparent et puissant. Les résultats obtenus ont contribué au renforcement de l'amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux Partis, deux États et deux peuples Vietnam-Laos en général, et plus particulièrement entre les deux Commissions centrales de contrôle.

Khamphan Phommathat, également président de l'Autorité d’inspection de l'État et chef du Comité central de pilotage de la lutte contre la corruption du Laos a apprécié les résultats du travail d'inspection, de supervision, de discipline du Parti, ainsi que de prévention et de lutte contre la corruption du Parti et de l'État du Vietnam, notamment les efforts vietnamiens dans la réponse au COVID-19.



Lors de l'entretien, les deux parties ont convenu de collaborer plus étroitement pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus entre les hauts dirigeants des deux pays, et la convention de coopération pour 2022-2026 entre les commissions centrales de contrôle du PCV et du PPRL. -VNA