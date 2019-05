Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Poursuivant sa visite d'amitié du 1er au 4 mai en Indonésie, les membres du voilier 286/Le Quy Don, conduits par le colonel Nguyen Duc Nam, directeur adjoint de l’Académie de la Marine du Vietnam ont rendu jeudi 2 mai une visite de courtoisie au gouverneur adjoint de la capitale indonésienne Jakarta, Sutanto Soehodo.

Lors de la réception, le colonel Nguyen Duc Nam a souhaité que les armées et marines vietnamiennes et indonésiennes continuent de renforcer leur coopération et leur échange sur la base du partenariat stratégique entre les deux pays.

Soehodho a déclaré que Jakarta et certaines grandes villes vietnamiennes avaient des similitudes, ce qui permettait aux deux parties de coopérer et de partager leurs expériences pour un développement mutuel.

Le même jour, la délégation de la Marine du Vietnam a rendu visite à la flotte 1 de la Marine de l 'Indonésie.

Les deux parties ont convenu que les relations entre les armées et les marines vietnamiennes et indonésiennes se sont développées vigoureusement.

Ils ont espéré avoir des activités de coopération plus efficaces dans un avenir proche, notamment en ce qui concerne les échanges d'informations.

La délégation navale vietnamienne a par la suite rendu une visite de courtoisie aux autorités du nord de Jakarta. -VNA