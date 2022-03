L’ambassadeur de l'Inde au Vietnam, Pranay Verma s'exprime lors du 2e Forum d’affaires Vietnam-Inde. Photo: VNA

Ho Chi Minh- Ville (VNA) – Le Vietnam et l’Inde disposent encore des places pour une coopération dans le commerce et l'investissement, notamment dans la technologie numérique, l’industrie auxiliaire, l'e-commerce, la vente au détail et le commerce de produits agricoles.

C’est ce qu’ont remarqué des experts participant au 2e Forum d’affaires Vietnam-Inde, organisé le 17 mars à Ho Chi Minh-Ville par le Consulat général de l'Inde, la Chambre de Commerce indienne (ICC), en collaboration avec le Centre de promotion de l’investissements et du commerce de Ho Chi Minh Ville (ITPC).

L’ambassadeur de l'Inde au Vietnam, Pranay Verma, a déclaré que les relations économiques et commerciales sont des piliers importants du partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde. Après l’établissement de leur partenariat stratégique intégrale en 2016, le commerce bilatéral a doublé, atteignant plus de 13 milliards de dollars en 2021. Les deux pays ont fixé l’objectif de 15 milliards de dollars en 2022.

L'Inde sort de l'ombre du COVID-19 avec une croissance attendue d'environ 9% entre 2021-2022. Les prévisions pour l'année prochaine se situeront entre 8% et 8,5% et deviendront la grande économie à la croissance la plus rapide au monde. De son côté, le Vietnam cherche à atteindre la position de pays en développement avec un revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et à devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045. La similitude des politiques et l'esprit d'autonomie des deux peuples sont une base solide pour le Vietnam et l’Inde à susciter le potentiel de coopération dans le commerce et l'investissement, a souligné M. Pranay Verma.

De son côté, le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan a affirmé que le Vietnam et l’Inde possédaient encore de nombreux potentiels pour promouvoir leur coopération dans le commerce et l’investissement.

En février 2022, l’Inde s’est classée 2e rang parmi les 140 pays et territoires investissant au Vietnam avec 315 projets en activités cumulant plus de 918 millions de dollars. Le Vietnam a recensé neuf projets d'investissement en Inde cumulant plus de six millions de dollars.

Avec leurs propres avantages concurrentiels, le Vietnam et l'Inde sont actuellement au centre du processus de transition de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cela se reflète dans le fait que les deux pays reçoivent d'importants investissements étrangers, permettant de promouvoir leur reprise économique post-COVID-19, a noté Vo Van Hoan. -VNA