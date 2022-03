Hanoi (VNA) - Une délégation de l’Hôpital de campagne de niveau 2 de l’Inde à Malakal, au Soudan du Sud, dirigée par son directeur, le colonel Rishi Raj, a récemment rendu visite au personnel de l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°3 du Vietnam dans cette nation africaine, suite à une précédente formation commune en ligne.

L’Hôpital de campagne de niveau 2 n°3 forme aux compétences de secourisme et de transport des blessés. Photo : VNA

Les médecins militaires vietnamiens ont partagé avec leurs confrères indiens deux techniques qui ont été appliquées pour la première fois au Soudan du Sud pendant leur mandat.

Il s’agissait d’un bloc du plan transversal de l’abdomen (TAP), destiné à fournir une analgésie après des opérations de la paroi abdominale inférieure ; et le diamètre de la gaine du nerf optique (ONSD), un marqueur indirect de la pression intracrânienne.

L’ONSD a aidé le personnel de l’hôpital vietnamien à diagnostiquer et à prodiguer les premiers soins à une personne victime d’un accident vasculaire cérébral. Le patient a été transféré dans des hôpitaux en Ouganda et au Kenya et s’est finalement rétabli.

Les cadres et médecins militaires de l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°3 lors de la formation. Photo : VNA

Le colonel Rishi Raj a déclaré que c’est la première fois qu’un hôpital de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) peut appliquer ces deux techniques, ajoutant qu’elles sont utiles et adaptées aux conditions au Soudan du Sud.

Il a proposé que l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°3 du Vietnam rende compte au médecin-chef de la MINUSS afin que d’autres puissent apprendre de son expérience.

De plus, l’hôpital vietnamien est le seul de la MINUSS à posséder un instrument d’endoscopie nasale qui fournit aux patients un diagnostic et un traitement précis et efficaces.

Le colonel Rishi Raj a exprimé son espoir que le personnel médical vietnamien se rendra prochainement à l’Hôpital de campagne de niveau 2 de l’Inde à Malakal afin que les parties puissent renforcer les échanges et apprendre les unes des autres. - VNA