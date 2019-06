Hanoi, 25 juin (VNA) - Le Département des affaires extérieures du ministère vietnamien des Affaires étrangères et Asie House ont signé le 24 juin à Londres un protocole d’accord sur la promotion des relations entre les provinces vietnamiennes et des partenaires britanniques afin de promouvoir la coopération commerciale et d’investissement entre le Vietnam et la Grande-Bretagne.

Cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre le Vietnam et Asie House. Photo : VNA

L’ambassadeur du Vietnam en Grande-Bretagne Trân Ngoc An, des autorités et des entreprises des provinces d’Yên Bai, Lang Son et Dak Lak ont assisté à la cérémonie de signature.

Les deux parties ont convenu de coopérer dans l'organisation d'événements, de tables rondes et de forums sur le développement économique et commercial des deux pays, afin d'aider leurs entreprises à saisir les tendances de développement, les possibilités de coopération commerciale et d’investissement au Royaume-Uni et au Vietnam.

A la cérémonie de signature, Michael Lawrence, PDG de Asia House, a déclaré que la priorité actuelle d'Asia House était de promouvoir la coopération économique avec l'Asie. Le Vietnam, avec un taux de croissance économique moyen de plus de 6% par an ces dernières années, attire de plus en plus l'attention des entreprises britanniques. Il a également exprimé l'espoir que le Vietnam, en tant que président de l'ASEAN en 2020, collaborerait étroitement avec Asia House pour promouvoir la coopération entre le Royaume-Uni et les pays de l'ASEAN.

Nguyen Hoang Long, chef du Département des affaires extérieures, a affirmé le rôle important des localités en cette période d’intégration à l’économie internationale du Vietnam.

Le même jour, l'ambassade du Vietnam et l'Université britannique du Vietnam (BUV) ont signé un protocole d'accord pour promouvoir les bourses d'études financées par la BUV destinées aux étudiants vietnamiens du Royaume-Uni afin de poursuivre leur cursus dans le secteur de la finance et de la banque de la BUV au cours de l'année universitaire 2019-2020. -VNA