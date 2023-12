Hanoï (VNA) - Une délégation du Département de maintien de la paix du Vietnam, dirigée par le colonel Pham Manh Thang, son directeur, a terminé avec succès une visite de travail en France.

La délégation a travaillé avec le Détachement d'assistance opérationnelle (DAO), appartenant au 1er régiment de chasseurs d'Afrique (1er RCA) - un régiment de cavalerie de l'Armée de terre française. Elle a écouté le DAO présenter la structure et les tâches du 1er RCA et du DAO en particulier et a observé certains exercices de protection, de premiers secours et de premiers soins.

La partie vietnamienne a hautement apprécié le processus de formation des forces se préparant au déploiement dans les zones chargées par le DAO, notamment les forces déployées dans le cadre de la Mission de maintien de la paix des Nations Unies au Liban (FINUL), qui présente des similitudes avec le processus de formation du Département de maintien de la paix du Vietnam

A cette occasion, la délégation a eu une séance de travail avec le colonel de Marine François Duhomez, des états-majors des Forces armées françaises à Paris, Balard.

Le Département de maintien de la paix du Vietnam a exprimé sa gratitude pour les résultats de la coopération dans le domaine du maintien de la paix des Nations Unies que le Vietnam et la France ont obtenu ces derniers temps. Le département vietnamien souhaite continuer à mener des activités de coopération plus riches et plus efficaces en la matière avec la France, en se concentrant sur les activités d'échange de délégations, l’accueil d'experts français au département, l’assistance française au transport des forces vietnamiennes pour leurs missions onusiennes de maintien de la paix.

La partie française a mentionné les contenus qui préoccupent les Nations Unies afin que les deux parties puissent les intégrer dans le contenu de la coopération bilatérale future, notamment la réponse au changement climatique, la gestion des fausses informations concernant les opérations de maintien de la paix. -VNA