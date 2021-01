Hanoï, 7 janvier (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh a eu le 6 janvier une conservation téléphonique avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo.

Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh. Photo : VNA

Les deux chefs de la dipolomatie des deux pays ont hautement apprécié la coopération étroite entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le Département d’Etat des Etats-Unis ces dernières années, contribuant à maintenir le développement et à promouvoir d’une façon profonde et pragmatique le partenariat intégral Vietnam-États-Unis dans tous les domaines.

Ils ont salué l’organisation flexible des activités des pays pour commémorer le 25e anniversaire des relations diplomatiques malgré la situation de l'épidémie de COVID-19.

Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération sur la base du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques, en apportant des contributions positives à la sécurité, à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

A cette occasion, Pham Binh Minh et Mike Pompeo ont échangé des opinions sur sur l’enquête du représentant américain au commerce (USTR) sur la politique monétaire et les matières premières du bois du Vietnam selon l’article 30 de la loi commerciale de 1974 des États-Unis.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a affirmé que les ministères et les secteurs vietnamiens continueraient de coopérer activement avec les partenaires américains en vue de répondre de manière intégrale aux préoccupations américaines et vietnamiennes, ce qui contribue à maintenir des relations commerciales stables vers une balance commerciale harmonieuse, durable et mutuellement avantageuse.

Le secrétaire d'État Mike Pompeo a hautement apprécié les échanges de vue entre les pays sur cette question et a réaffirmé que les États-Unis attachent une grande importance et s’engagent à maintenir des relations stables avec le Vietnam et soutenir au Vietnam qui est puissant, indépendant, prospère et joue un rôle de plus en plus important dans la région .- VNA