Panorama du dialogue. Photo: VNA



Washington (VNA) - Le Vietnam et les États-Unis ont tenu les 27 et 28 juillet à Washington DC, leur quatrième dialogue annuel sur la sécurité énergétique.

La réunion était placée sous l'égide du vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Dang Hoàng An, et de l'assistant du secrétaire d'État américain en charge des questions énergétiques, Harry Kamian.

Lors du dialogue, les deux parties ont abordé certaines questions clés de la coopération bilatérale en matière d'énergie, notamment dans la production d'électricité propre, le développement du marché de l'électricité, les économies d'énergie, la transmission et le stockage de l'énergie.

Elles ont discuté en détail des technologies énergétiques propres telles que l'hydrogène, les batteries de stockage et l'énergie nucléaire, ainsi que des plans urgents pour accélérer la transition énergétique afin d'atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2050.

Dans le cadre du dialogue, le groupe AES a proposé une lettre d'intention à la délégation vietnamienne, afin de déployer un projet éolien offshore dans la province centrale de Binh Thuan d'un coût total de 13 milliards de dollars, avec une capacité attendue de 4.000 MW.

L'Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) a annoncé une assistance technique à la Société nationale de transport d'électricité (EVNNPT) pour accélérer le déploiement des technologies de réseaux intelligents. -VNA