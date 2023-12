Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le directeur général du groupe Equinor, Anders Opedal. Photo : VNA

Dubaï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 2 décembre à Dubaï le ministre des Ressources humaines des Émirats arabes unis, Abdulrahman Abdulmannan Al-Awar, dans le cadre de son voyage d'affaires aux Émirats arabes unis (EAU).Pham Minh Chinh a affirmé que la coopération dans le domaine du travail était importante, contribuant à relier les deux économies et à promouvoir une coopération intégrale entre le Vietnam et les EAU. Il a demandé au ministère des Ressources humaines des EAU et au ministre personnellement de se coordonner activement avec le ministère vietnamien du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales pour rechercher et évaluer les besoins en main-d'œuvre des EAU, élaborer un plan de coopération basé sur cinq critères : structure du travail au Vietnam ; domaines de travail spécifiques dont les EAU ont besoin ; nombre de travailleurs à recruter dans chaque domaine ; exigences de qualité du travail; et périodes de mise en œuvre spécifiques à court terme (3 ans), moyen terme (5 ans) et long terme (10 ans).Le Premier ministre a demandé au ministère des Ressources humaines des EAU de soutenir la formation professionnelle afin que les travailleurs vietnamiens puissent non seulement améliorer leur compétence et leur éthique professionnelle, mais également maîtriser la culture, la loi et les coutumes des EAU.Abdulrahman Abdulmannan Al-Awar, pour sa part, a déclaré que les EAU avait un grand besoin de travailleurs étrangers. Il a affirmé que les travailleurs vietnamiens apportaient une contribution très importante au marché du travail des EAU. Il a affirmé se coordonner avec le ministère vietnamien du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales pour élaborer des plans spécifiques visant à accroître l'envoi de travailleurs vietnamiens aux EAU. Il a aussi proposé de soutenir les centres de formation professionnelle au Vietnam dans la formation des travailleurs, en particulier des travailleurs étrangers, en matière de langue, de droit, de culture.Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu les dirigeants du groupe Equinor. Son directeur général Anders Opedal a déclaré qu'Equinor souhaitait développer l'énergie éolienne offshore au Vietnam et a suggéré que le Vietnam améliore ses institutions sur des questions connexes, créant ainsi des conditions plus favorables permettant aux entreprises d'investir de manière durable et efficace.Le chef du gouvernement vietnamien a demandé au groupe de se coordonner étroitement avec les partenaires vietnamiens pour mener des recherches et des enquêtes visant à développer les énergies renouvelables au Vietnam, en se concentrant sur deux contenus principaux : sources d'énergie renouvelables et transport des énergies renouvelables.Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam protégeait les droits et intérêts légaux et légitimes et créait des conditions favorables pour que les entreprises, y compris le groupe Equinor, coopèrent efficacement et à long terme sur son sol, dans l'esprit de partager les bénéfices et risques.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a aussi reçu Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre du Commerce extérieur, membre du conseil d'administration du Groupe portuaire d'Abu Dhabi ; Syed Basar Shueb, PDG, et Mohammed Juma Al Shamsi et ses collègues de ce groupe (IHC).IHC a investi au Vietnam par l'intermédiaire de la société TTEK, opérant dans le domaine de la fourniture de solutions technologiques pour l'industrie douanière et de solutions de paiement numérique. Le groupe souhaite continuer à développer ses investissements et ses activités au Vietnam dans les domaines des ports maritimes, de la logistique, de la transformation numérique, des zones urbaines intelligentes et des zones non tarifaires.Le chef du gouvernement vietnamien a proposé que le Groupe IHC, fort de ses atouts, continue d'investir au Vietnam, notamment dans le domaine des ports maritimes, des infrastructures logistiques... avec des projets précis.Pham Minh Chinh a salué le soutien du groupe au Vietnam pour mettre en œuvre de grands programmes et projets liés au domaine de la transformation numérique, et a souhaité que le groupe investisse au Vietnam dans les sciences et technologies, la recherche et développement, l’innovation, la transformation numérique. ... En particulier, IHC va coordonner, soutenir et coopérer avec le Vietnam dans le développement de l'infrastructure numérique, de la technologie numérique et de la formation des ressources humaines numériques.Le Vietnam s’engage à créer des conditions favorables pour les investisseurs étrangers, a conclu le chef du gouvernement vietnamien. - VNA