Hanoi, 28 juillet (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong a eu mardi soir, 27 juillet, une conversation téléphonique avec le premier secrétaire du CC du PCC et président de la République de Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, a félicité le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, à l’occasion du 68e anniversaire du soulèvement de La Moncada (26 juillet 1953).

Le dirigeant vietnamien a partagé devant les difficultés socio-économiques actuelles auxquelles Cuba est confronté en raison de la pandémie de Covid-19 et de l’embargo. Il a hautement apprécié les efforts du Parti, de l'État et de l'ensemble du système politique cubain, en traitant rapidement les troubles qui se présentaient, en stabilisant la situation et en défendant fermement les acquis de la révolution cubaine.

Au nom du Parti, de l'État et du peuple cubains, Miguel Diaz-Bermudez a remercié sincèrement le secrétaire général Nguyen Phu Trong, les dirigeants du Parti, de l'État, du peuple vietnamien et les Hanoïens, en particulier, pour le don de 12.000 tonnes de riz à Cuba dans le contexte difficile actuel, soulignant qu'il s'agit d'une preuve vivante de la solidarité fidèle du Vietnam, et d’une grande et opportune source d'encouragement pour la Révolution et le peuple cubains.



Miguel Díaz-Canel Bermudez a également informé de la situation actuelle de Cuba et des complots des forces hostiles provoquant la déstabilisation envers la Révolution cubaine, affirmant la fermeté des communistes et du peuple cubains dans la défense de la cause et des réalisations révolutionnaires du peuple, pour le peuple initiée par le leader Fidel Castro.



A cette occasion, Miguel Díaz-Canel Bermudez a réaffirmé sa volonté et sa détermination de continuer à approfondir la relation d'amitié traditionnelle spéciale entre les deux Partis, les deux États et les peuples de Cuba et du Vietnam.

Il a souligné que Cuba est prêt et accorde la priorité à la coopération avec le Vietnam dans la lutte contre la pandémie, y compris la fourniture et le transfert de la technologie du vaccin anti-COVID-19 au Vietnam.



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a également réaffirmé la solidarité du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens envers la cause de ses homologues cubains.

Le Vietnam se tiendra toujours aux côtés de Cuba dans le processus d’actualisation de son modèle socio-économique, a-t-il souligné, affirmant que le Vietnam continuera à soutenir les efforts de Cuba pour assurer la sécurité alimentaire via un approvisionnement stable en riz et des programmes de développement pour la production de riz, de maïs, de café, de produits aquatiques…



Le secrétaire général a hautement apprécié le soutien et la coopération de Cuba et de Miguel Díaz-Canel Bermudez personnellement dans la fourniture et le transfert de technologie pour la fabrication de vaccins anti-COVID-19 au Vietnam dans un proche avenir.



Lors de la conversation téléphonique, les deux parties ont également discuté des mesures visant à renforcer, élargir et améliorer l'efficacité de la coopération entre les deux Partis et les deux pays dans les temps à venir.

Les deux dirigeants ont mis l'accent sur le renforcement des échanges de haut niveau pour l'orientation stratégique, le partage d'expériences sur des questions d'intérêt commun, la promotion des mécanismes de coopération existants, la mise en œuvre efficace des accords signés et l’étudie de nouveaux domaines dans lesquels les deux parties ont des atouts.

Ils ont souligné l'importance de la coopération dans le domaine des vaccins contre le COVID-19, contribuant à aider le Vietnam à atteindre avec succès son double objectif, tout en renforçant le potentiel commercial, scientifique, médical et vaccinal de Cuba en Asie et dans le monde. - VNA