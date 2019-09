Cinquième réunion politique entre les ministères vietnamien et cubain des Affaires étrangères (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Une délégation du ministère des Affaires étrangères du Vietnam, dirigée par son vice-ministre permanent Bui Thanh Son, a effectué une visite officielle à Cuba et mené la cinquième réunion politique entre les deux ministères, du 19 au 21 septembre.

Lors de son séjour, le vice-ministre Bui Thanh Son a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla, et le ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger, Rodrigo Malmierca Díaz, ainsi qu’a mené une consultation politique avec le premier vice-ministre des Affaires étrangères Marcelo Medina González, et a rencontré des dirigeants du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC), est venu offrir des fleurs au monument du président Ho Chi Minh à La Havane.

Lors de ces réunions, les deux parties ont été ravies de constater que la solidarité traditionnelle, l'amitié et la coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba ont été constamment renforcées et développées dans tous les domaines, tels que politique, économie - commerce, sécurité - défense, agriculture, construction, éducation, santé, biotechnologies, transports, sports...

Les deux parties ont maintenu des échanges réguliers de délégations de haut niveau, notamment les visites historiques du secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong (en mars 2018) et du président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez (en novembre 2018), les visites du premier vice-président du Conseil d'État et du Conseil des ministres cubains Salvador Valdés Mesa (en septembre 2018), du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh (en mai 2019), du vice-président de l'Assemblée nationale Uong Chu Luu (en mai 2019) et de la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh (en juillet 2019), ainsi que de nombreuses autres délégations à différents niveaux. Des visites qui ont apporté une contribution importante à la promotion de relations politiques de plus en plus étroites et efficaces.

Les relations économiques, commerciales et d'investissement continuent de se développer de manière stable, le chiffre d'affaires du commerce a connu une croissance encourageante, atteignant 335,8 millions de dollars en 2018, +25% par rapport à 2017. Le succès de la 37e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Cuba, à Hanoi du 10 au 12 septembre 2019, contribuera à promouvoir la coopération dans de nombreux domaines et à faire entrer en vigueur le nouvel accord commercial bilatéral dans un proche avenir.

Le Vietnam et Cuba entretiennent également une coopération étroite et se soutiennent au sein d'organisations internationales et de forums multilatéraux, notamment aux Nations Unies.

Les deux parties ont convenu de coopérer pour promouvoir les relations traditionnelles privilégiées et renforcer les relations entre les deux ministères des Affaires étrangères, en particulier la préparation et l'organisation de visites de haut niveau et l'organisation d'activités en matière politique, économique, culturelle et d’amitié en 2020 pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (2 décembre 1960 - 2 décembre 2020). Elles se sont accordées pour continuer à mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération tels que le séminaire théorique entre les deux Partis, le comité intergouvernemental, les consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères, le dialogue entre les ministères de la Défense, le conseil des affaires Vietnam-Cuba.

Les deux ministères des Affaires étrangères ont affirmé qu’ils coordonneraient leurs activités avec les ministères et les secteurs des deux pays, renforçant ainsi la coopération bilatérale dans le domaine de l’économie et des investissements et créant des mécanismes et des conditions propices à la promotion des investissements dans les domaines potentiels des deux pays tels que fabrication de matériaux de construction, biens de consommation, tourisme et hôtellerie, biotechnologies, pharmacie, afin de générer un chiffre d'affaires commercial bilatéral de 500 millions de dollars d’ici 2022.

Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des Nations Unies et des enceintes multilatérales. Elles ont également échangé leurs points de vue sur la situation en mer Orientale et sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun. -VNA