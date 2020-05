Entre janvier et avril, les exportations des téléphones et accessoires du Vietnam vers la Chine ont augmenté de 3,3 fois par rapport à la même période de 2019 pour atteindre 2,73 milliards. Photo: Vietimes

Hanoï (VNA) - La Chine est le plus grand partenaire commercial du Vietnam, notamment, les exportations du Vietnam ont augmenté de manière significative tandis que les importations en provenance de ce pays voisin ont diminué.



Selon des données du Département général de douanes, au cours des 4 premiers mois de l’année, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine ont atteint plus de 35 milliards de dollars, dont 12,7 milliards de dollars d’exportations vietnamiennes et 22,38 milliards d’importations.



Notamment, alors que les exportations du Vietnam vers la Chine ont augmenté de manière significative par rapport à la même période en 2019 à 22,1%, en revanche, les importations ont diminué de 1,6%.



Toutefois, la Chine demeure le plus grand marché d'importation, représentant 28,7% du chiffre d'affaires à l'importation du pays.



Parallèlement, pour les exportations, la Chine est le deuxième plus grand marché du Vietnam avec 15,7% des parts de marché (après les Etats-Unis, 24,9%).



Grâce à la forte croissance des exportations, le déficit commercial du Vietnam avec la Chine a également été réduit à 9,68 milliards de dollars contre plus de 12 milliards au cours des 4 premiers mois de 2019 (en baisse de près de 2,7 milliards).



Les principaux produits importés de la Chine entre janvier et avril sont les machines-outils avec 4,54 milliards de dollars, 4,4% sur un an, ou les matières premières pour les filières du textile, du cuir, de la chaussure avec 3,11 milliards, - 11,3%, mais représentant toujours 45% du chiffre d'affaires à l'importation de ce groupe de produits,…



Pour les exportations, au cours des 4 premiers mois, le Vietnam a compté deux groupes de produits exportés vers la Chine atteignant un chiffre d'affaires de plus d’un milliard de dollars à savoir ordinateurs, produits électroniques et composants avec 3,42 milliards en 40,9%; téléphones et accessoires avec 2,73 milliards, en hausse de 3,3 fois.-CPV/VNA