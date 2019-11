Photo : VNA



Pékin (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et son homologue chinois Luo Zhaohui ont eu, du 26 au 28 novembre à Pékin, une rencontre pour discuter des relations vietnamo-chinoises, des questions frontalières et territoriales entre leurs pays.



Cette rencontre entre les deux vice-ministres des Affaires étrangères, deux chefs des délégations de négociation de niveau gouvernemental sur les questions frontalières et territoriales Vietnam-Chine, était également consacrée aux questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Les deux parties ont déclaré apprécier le maintien régulier des échanges de haut niveau, des avancées de la coopération bilatérale dans le commerce, l’investissement et le tourisme. Outre la stabilité de la situation générale dans les zones frontalières terrestres et la poursuite des négociations et des discussions sur la question maritime, elles ont constaté des avancées dans certains secteurs de coopération en mer. Ces résultats apportaient des intérêts substantiels aux peuples des deux pays, créant une base solide pour le renforcement de la coopération entre les deux parties dans les temps à venir.



Le vice-ministre Le Hoai Trung a déclaré apprécier les conditions propices créées par la Chine pour favoriser l’accès de produits vietnamiens à son marché, tels que des produits laitiers. Il a proposé que les deux parties collaborent pour promouvoir un développement équilibre des relations commerciales, résoudre les problèmes en suspens dans certains projets chinois au Vietnam, favoriser le dédouanement des marchandises aux postes frontaliers.



S’agissant des orientations de coopération en 2020, les deux parties ont convenu de promouvoir les visites et contacts de haut niveau, de coopérer pour organiser avec succès les célébrations du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales (18 janvier), ainsi que la 12e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine. En outre, elles se sont engagées à assurer l’efficacité des mécanismes d’échange et de coopération, à poursuivre le développement positif de la coopération bilatérale dans l’économie – le commerce, l’investissement, le tourisme. Elles ont également décidé de favoriser l’accès des marchandises vietnamiennes, notamment des produits agricoles dont le durian, au marché chinois ; d’intensifier la coopération bilatérale dans les sciences et technologies, les transports, l’agriculture ; et d’encourager la coopération décentralisée entre les deux pays. Elles ont de plus convenu de faire le bilan des 20 ans de la signature du Traité de la frontière terrestre et des 10 ans d’achèvement des travaux de délimitation et de bornage de la frontière terrestre Vietnam-Chine ; de bien organiser les échanges entre habitants, de renforcer la confiance et la compréhension mutuelles.



Les deux parties ont par ailleurs discuté de la question maritime. Elles se sont mises d’accord sur une application rigoureuse des conceptions communes de haut niveau, une maîtrise et un règlement satisfaisant des désaccords pour contribuer à la préservation de la paix et de la stabilité en Mer Orientale. Le vice-ministre Le Hoai Trung a réaffirmé la position du Vietnam sur la question maritime qui est conforme au droit international, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Durant son séjour, le vice-ministre Le Hoai Trung a eu une entrevue avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Il a également eu des rencontres avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Ma Chaoxu pour discuter du travail aux Nations Unies, et le directeur adjoint du Département de liaison internationale du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), Wang Yajun, pour discuter du renforcement des relations entre les deux Partis et les deux Etats. -VNA