Le ministre vietnamien de la Défense Ngo Xuan Lich (droite) et son homologue chinois Wei Fenghe. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Sur invitation du général d’armée Ngo Xuan Lich, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre vietnamien de la Défense, le général de corps d’armée Wei Fenghe, conseiller d’Etat et ministre chinois de la Défense nationale, effectue du 27 au 29 mai une visite officielle au Vietnam.



Lundi 27 mai, après la cérémonie d’accueil au ministère vietnamien de la Défense, les ministres Ngo Xuan Lich et Wei Fenghe ont eu un entretien concernant les relations vietnamo-chinoises dans leur secteur, les résultats du protocole sur la coopération bilatérale dans la défense de 2003, la Déclaration sur la vision commune pour la coopération dans la défense pour 2025 des ministères de la Défense des deux pays, signée en 2017.



Les deux ministres ont affirmé le développement des relations bilatérales dans la défense – un pilier important de la coopération intégrale entre les deux Partis et les deux pays. Ils ont déclaré apprécier les activités de coopération, notamment les contacts de haut niveau et les visites régulières de dirigeants militaires, ainsi que le Dialogue stratégique de défense, les échanges entre les jeunes officiers, les patrouilles mixtes au golfe du Bac Bo...



Ils ont convenu de considérer 2019 comme une année marginale et importante pour les relations entre les armées des deux pays, afin de s’orienter vers le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Chine en 2020. Pour les temps à venir, ils ont décidé de continuer de promouvoir la coopération bilatérale dans la défense, notamment la collaboration entre les Marines, les Forces aériennes, les Corps des gardes-frontières, ainsi que les liens dans la médecine militaire, l’industrie de la défense, les opérations de maintien de la paix de l’ONU. Ils ont convenu d’accorder une attention particulière au programme d’échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam-Chine et aux relations entre les zones militaires...



S’agissant des problèmes existants entre les deux pays, ils ont été unanimes sur la nécessité de poursuivre le règlement des désaccords par des mesures pacifiques, d’instaurer une confiance solide, d’afficher la volonté de travailler ensemble pour édifier un environnement pacifique en Mer Orientale. Ils ont affirmé que l’environnement pacifique en Mer Orientale, édifié par les deux parties. était réservé non seulement à la Chine ou au Vietnam, mais à tous les partenaires désireux de coopérer avec ces deux pays pour un développement commun.



Après leur entretien, Ngo Xuan Lich et Wei Fenghe ont assisté à la signature de plusieurs de convention de coopération dans la médecine militaire et la formation. Ils ont également assisté à une cérémonie où le ministère chinois de la Défense nationale a offert des équipements médicaux et de secourisme à son homologue vietnamien.



Le ministre Ngo Xuan Lich a invité son homologue chinois à participer à la conférence élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM ) et à envoyer des navires à l’exercice de sécurité maritime et à la parade internationale 2020, année où le Vietnam assumera la présidence tournante de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est). -VNA