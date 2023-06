Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s'entretient avec son homologue chinois Li Qiang. Photo: VNA



Pékin (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Chine, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s'est entretenu le 26 juin avec son homologue chinois Li Qiang.

Ce dernier a félicité le Vietnam pour ses importantes réalisations en matière de développement socio-économique, affirmant que la Chine soutenait le Vietnam dans le développement d'une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale profonde et efficace.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens prenaient en haute estime le développement de bonnes relations avec ceux chinois, le considérant comme une politique cohérente, un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie et de multilatéralisation et de diversification du Vietnam.

Les deux parties ont convenu d'accélérer la mise en œuvre de la Déclaration commune Vietnam-Chine pour approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays, de maintenir les échanges des délégations de haut niveau et de tous échelons, de renforcer leur coopération à travers tous les canaux du Parti, du gouvernement, de l'organe législatif, du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois.

Elles ont été unanimes à élargir leur coopération dans des domaines clés tels que la diplomatie, la défense et la sécurité, à renforcer la coopération substantielle dans tous les domaines et les échanges d'amitié entre les localités et les organisations de masse, à construire une frontière terrestre de paix, de stabilité, de coopération et de développement, à bien contrôler les désaccords, à maintenir la paix et la stabilité en mer, ainsi qu'à renforcer la coordination au sein des forums régionaux et internationaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également proposé à la Chine d'accélérer l'ouverture du marché pour des produits agricoles et aquatiques du Vietnam, créant des conditions favorables à l'établissement rapide de bureaux de promotion du commerce du Vietnam à Chengdu, dans la province du Sichuan et à Haikou, province de Hainan. En outre, il est nécessaire d'accélérer la mise en œuvre des aides non remboursables de la Chine accordées au Vietnam, a-t-il souligné.



Il a suggéré que les deux parties renforcent leur coopération dans la finance, l'agriculture, les transports, l'environnement, la santé, les sciences et les technologies, avec l’accent mis sur la coopération dans la transformation numérique, l'augmentation de la croissance verte, l'économie circulaire, la lutte contre le changement climatique.

Les deux parties devraient échanger des expériences sur la gestion macroéconomique, l'administration des politiques financières et monétaires, sur la coopération en matière de culture, de transformation des produits agricoles, de lutte contre les épidémies et de protection des ressources aquatiques dans le golfe du Bac Bo ; renforcer les liaisons ferroviaires, routières et maritimes ; rechercher et développer certaines voies ferrées à grande vitesse et aux normes reliant les deux pays.

Les deux pays devraient aussi signer bientôt l'Accord sur la recherche et le sauvetage en mer ; reprendre complètement les vols commerciaux ; renforcer la coopération dans la gestion des ressources en eau dans le bassin du fleuve Mékong - Lancang ; bien mettre en œuvre l'Accord de coopération en matière d'éducation, accorder des bourses au Vietnam ; bien mettre en œuvre le Plan de coopération culturelle et touristique ; organiser les activités d'échange entre les deux peuples pour célébrer le 15e anniversaire de la mise en place du cadre du partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays.

Le Premier ministre Li Qiang a affirmé sa volonté de travailler avec le Vietnam pour enrichir le contenu du partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine. Il a déclaré que la coopération économique et commerciale entre les deux pays présentait un haut degré de complémentarité et disposait de grands potentiels de coopération. La Chine ouvrira davantage son marché aux produits vietnamiens, en particulier les produits agricoles et aquatiques de haute qualité, et créera des conditions favorables à la quarantaine et au dédouanement.

La Chine est prête à se coordonner pour favoriser le règlement des problèmes institutionnels et politiques, afin que les relations commerciales des deux pays puissent continuer à se développer durablement et obtenir de nouveaux résultats.

Le dirigeant chinois a suggéré que les deux parties renforcent la connectivité stratégique, en particulier dans les infrastructures et les transports ; promeuvent la coopération dans l'économie - le commerce et l'investissement, notamment dans la production, la fabrication, l'agriculture, le maintien des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de production.

Les deux Premiers ministres assistent à la cérémonie de signature des documents de coopération entre les deux pays. Photo: VNA

Le Premier ministre chinois a précisé que le gouvernement chinois encourageait les entreprises chinoises à accroître leurs investissements dans des domaines adaptés aux besoins et à la stratégie de développement durable du Vietnam, rendant la coopération bilatérale à la mesure du partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays.

Concernant les échanges entre les deux peuples, Li Qiang a affirmé qu'il encouragerait les deux parties à mettre en œuvre efficacement la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et du tourisme, à améliorer la qualité de la coopération décentralisée.



Les deux dirigeants ont profondément échangé des opinions sincères et franches sur les questions maritimes, convenant d'affirmer l'importance de bien contrôler les désaccords et de maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux deux parties d’appliquer strictement la perception commune de haut niveau et l’" l'Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes Vietnam-Chine " ; de respecter les droits et intérêts légitimes de chacun ; de régler les différends et les désaccords par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982 ; de promouvoir l'efficacité des mécanismes de négociation sur les questions maritimes ; de mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), de s'efforcer d'élaborer un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, effectif, efficace et conforme au droit international, y compris UNCLOS de 1982.

Les deux Premiers ministres ont également échangé des vues sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun, convenant de maintenir la coordination et la coopération lors des forums régionaux et internationaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé la politique constante du Vietnam de s'en tenir au principe d'"une seule Chine", soutenant la Chine pour promouvoir son rôle de plus en plus important et actif dans la région et dans le monde. Il a demandé aux deux parties de renforcer la coordination et la coopération lors des forums régionaux et internationaux, notamment dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), de la réunion Asie-Europe (ASEM), Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN)...



A l'issue de l’entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature et à l'annonce de quatre documents de coopération entre les ministères, agences et localités des deux pays dans les domaines de la gestion d’entrée et de sortie, de la surveillance des marchés, de la construction de la porte frontalière intelligente, de la gestion de l'environnement marin dans le golfe du Bac Bo. -VNA