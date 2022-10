Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (droite), et le Secrétaire général de la politique étrangère du ministère des Affaires étrangères du Chili, Alex Wetzig Abdale. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 21 octobre, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu à Hanoï le Secrétaire général de la politique étrangère du ministère des Affaires étrangères du Chili, Alex Wetzig Abdale, en visite officielle au Vietnam.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a déclaré se réjouir du développement de l’amitié traditionnelle et du partenariat intégral entre le Vietnam et le Chili.



Appréciant les résultats de la 7e consultation politique entre les deux parties, Bui Thanh Son a suggéré que les deux parties promeuvent l'échange de délégations et les contacts de haut niveau. Il a également proposé que les deux parties promeuvent efficacement les mécanismes de coopération disponibles, encouragent et aident les entreprises à accéder au marché de l'autre pays, tirent le meilleur parti de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et le Chili afin de mieux exploiter les potentiels de coopération économique…



De son côté, Alex Wetzig Abdale a affirmé la volonté du Chili d’approfondir son amitié et sa coopération avec le Vietnam dans les domaines de la politique - diplomatie, de l’économie - commerce, de la culture – éducation, des sciences -technologies, ainsi que les échanges entre les deux peuples.



La 7e consultation politique entre les ministères vietnamien et chilien des Affaires étrangères a été coprésidée par le Secrétaire général de la politique étrangère du ministère des Affaires étrangères du Chili, Alex Wetzig Abdale, et l’assistante du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.