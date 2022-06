Prochain forum de coopération entre les entreprises Vietnam- Australie

Sydney (VNA) - Un forum de coopération visant à aider les entreprises vietnamiennes et australiennes à transférer des technologies et à chercher des opportunités d'affaires entre les écosystèmes d'innovation dans l'énergie propre, l'agriculture de haute technologie et l'application de la transformation numérique sera organisé en présentiel et en ligne le 16 juin.

Il s'agit de l'une des activités relevant du Programme de subventions pour l'engagement économique renforcé (AVEG) Australie-Vietnam mis en œuvre par le gouvernement australien depuis mi-2021.

Lors du forum, les intervenants discuteront de l'application de la transformation numérique dans la recherche et le sauvetage, la réponse au changement climatique, les soins de santé, les modèles de partage des bénéfices dans les projets d'investissement énergétique, des technologies de conservation des produits agricoles grâce à l'énergie solaire, de l'application de la blockchain dans la traçabilité des produits agricoles, des solutions agricoles intelligentes (IoT), de l'utilisation efficace de l'énergie, de l'énergie propre, de la transformation numérique, du transfert des technologies aux PME, etc.

Photo: VNA



Ce forum sera organisé par le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce extérieur (DFAT), le ministère vietnamien des Sciences et Technologies, l'Université de technologie de Sydney, le Centre d'initiatives pour soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat (SIHUB) et l'Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (HUTECH).

En novembre dernier, le Vietnam et l'Australie ont approuvé la stratégie de renforcement de la coopération économique, dans le but de devenir l'un des 10 principaux partenaires commerciaux de l'autre et de doubler les investissements dans chaque pays. -VNA