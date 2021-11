Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) en collaboration avec le ministère de la Santé et la Télévision du Vietnam (VTV) a organisé dans la soirée du 31 octobre à Hanoï un programme artistique intitulé "Vietnam-Aspiration à la paix".

Lors de l'événement, Bui Thi Minh Hoai, présidente de la Commission de mobilisation des masses du Comité central du Parti, a souligné que le programme vise à affirmer la gestion et la direction correctes du Parti et de l'État, les efforts de l'ensemble du système politique, de toutes les classes de la population et des forces en première ligne dans la lutte nationale contre l'épidémie de COVID-19.

C'est également l'occasion de rendre hommage aux contributions significatives et les sacrifices silencieux des organisations et individus, en particulier du personnel médical et des responsables syndicaux.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

Partageant lors de l'événement, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a déclaré que lorsque l'épidémie faisait des ravages à Ho Chi Minh-Ville, le système de santé était surchargé, toutes les forces ont été mobilisées pour participer à la lutte contre l'épidémie.

Le vice-Premier ministre a souligné que dans les temps à venir, les gens doivent améliorer leur conscience et se conformer strictement au message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale). Le gouvernement s'efforce également de vacciner complètement toute la population âgée de 18 ans et plus dans un délai de deux mois.

Photo: VNA

Le programme a honoré les sacrifices, les initiatives, les idées créatives, la volonté et la détermination dans le combat contre le COVID-19, tout en récompensant des œuvres artistiques mettant l'accent sur les contributions des forces médicales en première ligne. -VNA