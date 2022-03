Panorama de l'entretien. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, s'est entretenu le 17 mars avec le chef de la diplomatie de l'Arabie saoudite, le Prince Faisal Bin Farhan Al Saud, en visite au Vietnam les 17 et 18 mars.



Les deux ministres ont insisté sur la nécessité de collaborer pour mettre en oeuvre des mesures propres à améliorer l’efficacité de la coopération bilatérale en divers domaines.



Le ministre Bui Thanh Son a suggéré que l'Arabie saoudite envoie bientôt une délégation technique pour travailler au Vietnam, procédant à la levée complète de l'interdiction temporaire sur les importations de produits aquatiques en provenance du Vietnam. Il a appelé les fonds d'investissement et les groupes de l'Arabie saoudite à venir investir dans les domaines prioritaires du Vietnam tels que la croissance verte, la haute technologie, etc.



Le ministre Bui Thanh Son a également réitéré sa demande au ministère des Affaires étrangères d'Arabie saoudite de se coordonner avec les organes compétents pour garantir la sécurité, les droits et intérêts légitimes des travailleurs vietnamiens en Arabie saoudite.



Le ministre Faisal Bin Farhan Al Saud a affirmé que l'Arabie saoudite considérait toujours le Vietnam comme l'un des partenaires importants de sa politique pour l’Est.



Les deux parties ont convenu qu'il était nécessaire de continuer à maintenir et à renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux, de se soutenir au sein des organisations internationales, en particulier aux Nations Unies. Elles ont affirmé leur soutien au multilatéralisme, au règlement des désaccords sur la base du dialogue et du droit international.



Les deux ministres ont également convenu de mettre en place prochainement des mécanismes de coopération tels que le Comité intergouvernemental, la consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères, de promouvoir les négociations et la signature de l'accord de promotion et de protection des investissements... -VNA