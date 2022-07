Le ministre vietnamien des Finances Ho Duc Phoc et la ministre fédérale de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Svenja Schulze. Photo: VNA

Berlin (VNA)- Dans le cadre de la coopération entre le Vietnam et l'Allemagne à travers l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), une délégation du ministère vietnamien des Finances conduite par son ministre Ho Duc Phoc a travaillé du 9 au 13 juillet avec les dirigeants du ministère fédéral des Finances (BMF), du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), du ministère fédéral de l'Économie et de la Protection du Climat (BMWK), la Banque de reconstruction allemande (KfW) et la GIZ.

La délégation a travaillé avec le ministère fédéral allemand des Finances. Photo: VNA

Lors des séances de travail avec la ministre du BMZ, Svenja Schulze, le secrétaire d'État du BMWK, Patrick Graichen et la secrétaire d'État du BMF, Luise Hölscher, le ministre Ho Duc Phoc a souhaité que le gouvernement allemand continuait à soutenir le Vietnam dans le renouvellement du modèle de croissance et de développement durable, par le biais de programmes et de projets d'aide publique pour le développement (APD) pour faire face à l'élévation du niveau de la mer et l'intrusion d'eau salée.

Ho Duc Phoc a souhaité que le gouvernement allemand partage des nouvelles technologies appliquées dans des projets et des activités qui modifient la structure économique et sont respectueux de l'environnement.

La délégation a travaillé avec le ministère fédéral de l'Économie et de la Protection du Climat (BMWK). Photo: VNA

Lors de la rencontre avec la secrétaire d'État du BMF, Luise Hölscher, Ho Duc Phoc a souhaité renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans le domaine fiscal et douanier, continuer à négocier un accord de coopération douanière ainsi que renforcer la coopération dans l’échange d'expériences, l’application des technologies de l'information dans la gestion des douanes et l'échange d'informations au service de la lutte contre la contrebande, les violations de la loi et la fraude commerciale.

Du côté allemand, les dirigeants du BMF, du BMZ, du BMBK et de la GIZ ont suggéré que le Vietnam envisage d'accélérer le décaissement de l'APD approuvée pour le programme de coopération en 2022 et d'utiliser efficacement ce capital pour ses projets d'énergies renouvelables.

L'Allemagne souhaite également continuer à accompagner, coopérer et soutenir le Vietnam pour atteindre ses objectifs de transition énergétique, perfectionner ses infrastructures technologiques pour le développement macroéconomique et la croissance verte.

Dans le cadre de la visite, la délégation vietnamienne a eu une séance de travail avec l'ambassade du Vietnam à Berlin avant de partir en Suisse. -VNA