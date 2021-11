Hanoi (VNA) - L’Administration nationale du tourisme du Vietnam (ANTV) doit lancer officiellement mardi 23 novembre un clip vidéo intitulé "Viêt Nam: Di dê yeu!" (Vietnam : Voyager pour aimer !" sur la plateforme numérique YouTube pour emmener les visiteurs dans un voyage à travers les belles destinations du Vietnam.

Photo d'illustration: VNA



Cela fait partie des activités d’accueil de la Conférence nationale de la culture qui est prévue le 24 novembre à Hanoi.



Selon l’ANTV, le clip vidéo marque un nouveau pas vers la reprise du secteur du tourisme dans le contexte où le Vietnam a reçu les premiers visiteurs internationaux dans le cadre d’un programme pilote visant à ouvrir le marché du tourisme aux détenteurs d’un passeport vaccinal.



Le clip vidéo présente des destinations bien connues du Vietnam, notamment la baie de Ha Long, l’île de Phu Quôc, Nha Trang et la vieille ville de Hôi An, qui a été élue par les World Travel Awards en tant que "principale destination culturelle d’Asie en 2021".



En outre, afin de renforcer les communications pour attirer les visiteurs étrangers, l’ANTV a également mis en place une campagne de promotion intitulée "Vivre pleinement au Vietnam", avec des clips vidéo et des articles publiés sur des médias nationaux et étrangers tels que le site Web vietnam.travel, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube et Tiktok.

La réouverture du tourisme vietnamien s’effectuera en trois phases. Dans la première phase à partir de novembre 2021, les touristes peuvent prendre des forfaits de voyage dans cinq destinations - l’île de Phu Quôc, Khanh Hoa, Quang Nam, Dà Nang et Quang Ninh.

Dans la deuxième phase à partir de janvier 2022, les destinations seront élargies et dans la dernière phase, l’ensemble du marché du voyage sera rouvert sur la base des résultats des phases précédentes. – VNA